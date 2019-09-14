加州這個新法影響的...不只有科技業

2019-09-14 21:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國加州日前通過一項具里程碑意義的就業法案，強制雇主將部分契約工重新歸類為雇員。華爾街日報說，新法不只可能會顛覆Uber、Lyft這類依賴打零工者叫車科技公司的營運模式，凡是經常雇用自由契約工作者的業者都受到影響。

華爾街日報認為，建築業、貨櫃卡車運輸、成人娛樂等行業的工作型態都將可能被重塑。加州大學哈斯汀法學院法學教授杜巴說：「此法會讓許多雇主停下來仔細思考」，因為這項法案創造了「雇員身分」的推定。

新法規定雇主如要將勞務提供者界定為承包工，必須舉證對方完全不受公司的管控和指揮，而且其工作的內容不在公司經常性業務之內。同時，承包工在執行工作時獨立作業。

一旦不是承包工而是公司雇用的人員，公司對於受雇員工，就必須遵守工資給付稅務、基本工資法令、勞工保障請領、失業保險等相關規定。

加州新就業法規把多個專業排除適用，包括：醫師、律師、建築師、會計師、保險銷售人員和房地產仲介人員等。不過大量運用獨立承包者的口譯行業，通常無法將這些包工者雇為員工，許多問題有待解決。

種植葡萄的酒商也質疑新法讓他們的營運產生適法困擾。葡萄酒製造商往往是與外部公司簽約合作，處理運輸問題，或協助研究分析和開發葡萄園等事務。業界搞不清楚新法實施後，是不是就要把相關人員都雇為員工。

每周在洛杉磯為Uber和Lyft開車五到六天的巴尤米則是對新法通過感到相當興奮，他說：「我們長久以來被要求如員工般工作，但被錯誤分類為承包工。」