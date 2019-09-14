18k金馬桶 邱吉爾故居展出遭竊

2019-09-14 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



英國BBC報導，英國前首相邱吉爾故居布倫海姆宮展出的18k黃金馬桶遭竊。泰晤士河谷區警方表示，一個竊盜集團在當地時間14日清晨4時50分左右闖入並偷走18k黃金馬桶。

黃金馬桶是義大利觀念藝術家卡特蘭12日開幕的展覽中其中一件展品。這個黃金馬桶被稱做「美國」。目前尚未尋獲馬桶，但一名66歲的男子已經被捕。