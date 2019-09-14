美歐日央行組「殺手打線」 能打爆空頭嗎？

2019-09-14 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



1927年，紐約洋基隊由強棒魯斯（ Babe Ruth）、賈里格（Lou Gehrig）和康伯斯（Earl Combs）組成出了名的「殺手打線」（murderers row），擊垮敵隊的投手陣容。

今天，另類的「殺手打線」重現江湖。美國銀行（BofA）策略師哈奈特說，這回的強打者是全球三大銀行的總裁，包括美國聯準會（Fed）主席鮑爾、歐洲央行（ECB）總裁德拉基，以及日本銀行（BOJ）總裁黑田東彥，他們「有意把華爾街空頭人士轟出球場」。

財經新聞網站MarketWatch報導，哈奈特在12日發布的研究報告中指出，截至目前為止，2019年迄今全球央行累計已降利率40次，日前ECB就把已經是負的政策利率降得更低，並且重啟量化寬鬆（QE）購債計畫。哈奈特認為，央行持續加碼刺激措施是為降低經濟衰退風險、防止製造業景氣萎縮與貿易戰的影響擴散，可以理解；但他警告，這將助長債券泡沫，而明年泡沫將爆破，美國經濟也將步入衰退。

哈奈特說，央行力推刺激措施，是為了重振經濟活力，促使經濟成長加快，終將帶動利率回升，但從投資人行為看來，市場顯然並不相信這種政策會成功。 他在報告中寫道：「從投資部位來看，大家都預期債券泡沫會保持下去。」

EPFR和美銀追蹤的資金流動資料顯示，央行聯手祭出貨幣寬鬆措施，已重新激起一波「什麼都在漲」的行情。在止於9月11日的一周，債券和股票基金都呈現資金淨流入，其中股票基金淨流入144億美元的資金，是去年3月來最高；債券基金吸引27億美元的新資金流入，是6月來最多。

哈奈特指出，今年破紀錄資金淨流入債券基金、固定收益市場價格紛紛創新高，加上市場「普遍認定央行仍將維持利率在極低水準，且愈來愈多人相信美國利率可能走向負利率」，這些因素已導致「債市狂熱」，以及2019年共識主題是「日本化」（指美、歐步上日本經濟後塵，其特徵包括：政府負債龐大、央行干預、成長遲緩，以及通膨長期欲振乏力）。

但哈奈特認為，市場普遍相信債市泡沫會維持下去，是危險的誤解。他指出，「世上最重要的一張圖表」（即美國10年期公債殖利率走勢圖）顯示，債券泡沫即將爆破，因為美國10年期公債殖利率一直未能保持在1.5%以下。

他也駁斥所謂央行對拉抬通膨「無能為力」的說法。他預期，明年工資增幅可達4%，將帶動通膨率上揚，進而戳破債市泡沫，屆時殖利率將走高並導致股市頭部成形，同時Fed也將調高利率以抑制通膨，卻可能徒勞無功。