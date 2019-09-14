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高盛因為這件事將蘋果目標價位調降26% 蘋果急滅火

2019-09-14 18:40經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

CNBC報導，高盛（Goldman Sachs）13日大幅調降蘋果（Apple）的目標價位，降幅深達26%，理由是蘋果對影音串流服務Apple TV+服務採用的會計處理方法，將對獲利造成「實質的負面影響」。

蘋果14日盤中一度重挫2.6%，收盤時跌幅收斂至1.9%，報每股218.75美元。蘋果在高盛調降其目標價後隨即發表聲明駁斥，「我們並不認為推出Apple TV+試用服務及採用這樣的會計處理方式，會對財報結果造成實質影響」。

高盛分析師霍爾（Rod Hall）表示，「蘋果推出購買硬體產品就可免費試用Apple TV+一年，這個硬體結合軟體的銷售組合提供消費者最高60美元的折扣優惠。蘋果的會計方法實際上將這個組合的營收來源歸類為服務，而非硬體，即使消費者不認為須為Apple TV+服務付費（因為免費試用一年）」。

霍爾說，「將這個銷售組合的銷售歸類為服務營收看似方便，但在估算蘋果硬體產品的平均售價及銷售旺季的利潤率時極為不便」。

高盛將蘋果的全年目標價位從187美元降至165美元，維持蘋果的投資評級為中立。根據分析師數據排行網站TipRanks.com，高盛對蘋果的目標價位預測在華爾街主要銀行中是最低的；以所有分析師預測的蘋果價位而言，霍爾的目標價是第五低。

CNBC指出，高盛並非指控蘋果有任何不當會計處理行為，只是認為免費提供Apple TV+，可能傷害硬體產品的利潤率，甚至引起投資人的負面反應。

霍爾也說，蘋果先前也在會計方法中採用「非常類似的方式」，也就是所謂的「嵌入式服務」（embedded services），例如Apple地圖和人工智慧（AI）語音助理Siri

霍爾舉例說明，假設消費者是以1,000美元購買iPhone 11 Pro，蘋果就會將這筆購買視為銷售組合，因為除了新手機，消費者還享有Apple TV+一年試用服務，所以總價值為1,060美元。霍爾指出，這項60美元的折價成本不只是分配在Apple TV+的營收，而是按比例將這項折價成本分攤到Apple TV+和手機銷售上。

霍爾認為，這項組合商品的折扣成本總和是60美元，占1,060美元的5.7%。若不計這項成本，價值僅為原先的94.3%，原價1,000美元的iPhone 11 Pro折價後是943.4美元，Apple TV+折價後為56.6美元。

霍爾說，假設消費者不是利用分期付款購買iPhone，儘管iPhone的平均價格降低，但蘋果的利潤也減少，因為商品成本不受這項折扣影響。

高盛13日將蘋果的目標價位從187美元降到165美元，降幅深達26%。美聯社
高盛13日將蘋果的目標價位從187美元降到165美元，降幅深達26%。美聯社
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