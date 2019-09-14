美股下周能否創新高 要看Fed有多鬆

2019-09-14 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周五（13日）漲跌互現，美中貿易緊張局勢轉趨緩和，帶動美股一連三周走高，接下來能否進一步獲得支撐並突破歷史高峰，要看聯準會（Fed）下周繼續降息的意志有多強。

標普500指數周五微跌0.1%，至3,007.39點。距7月歷史新高只差0.6%之遙，走勢反而遲疑。道瓊工業指數小漲37.07點，收27,219.52點，連漲八日締造2018年5月來最持久漲勢。那斯達克綜合指數跌0.2%。一周下來，標普漲1%，道瓊漲1.6%，那斯達克漲0.9%。

蘋果周五股價下跌1.9%，拖累大盤最重，因遭高盛調降股價目標。博通（Broadcom）大跌3.4%，這家晶片製造商上季營收不如預期，並表示晶片業需求已觸底，但復甦時機仍有變數。費城半導體指數跌0.3%，台積電ADR則收漲1.5%。

市場普遍預料Fed台北時間周四凌晨將再降息0.25個百分點，這將是7月實施2008年來首度降息之後二度降息。若Fed不如市場預期寬鬆，很可能打擊投資人信心。

Harris 金融集團管理合夥人考克斯（Jamie Cox）說：「如果Fed提出的前瞻指引不如市場所期，市場可能出現賣壓。 」「只要Fed照市場所反映的來做，我認為市場會非常穩定。」

本周數據顯示通膨最近有上揚之勢，可能因此改變Fed未來擴大降息的態勢。基於這些變數，不少投資人認為，未來幾個月得提防更多震盪。

中國大陸宣布排除對美國進口黃豆、豬肉等農產品加徵關稅，讓美股周五早盤受到鼓舞。本周，美國總統川普也同意將10月1日生效的關稅延至10月15日才實施，並表示會考慮促成「臨時」貿易協議。