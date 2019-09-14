香港不穩定 促使港人澳洲置產

2019-09-14 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



澳洲每日電訊報導，資料顯示，香港近期不穩定局勢讓香港人對澳洲置產興趣大增。

根據realestate.com.au調查，過去三個月來，香港人搜尋澳洲房地產頻率上升37%，當中以大城墨爾本、雪梨、阿德雷德占大宗。

房地產專家表示，許多物色澳洲房地產的香港人正為搬遷做準備；部分人擔心香港情勢惡化，希望尋找能安心存放財產的地方。

澳洲法律限制國外買家只能購買新建房地產，因此，最受香港買者喜愛的是市中心的新建房子。

調查發現，墨爾本中央商業區最受歡迎，接著是墨爾本郊區像是南雅拉、墨爾本濱海港區、墨爾本南岸；阿德雷德中央商業區也很受歡迎，該城市是南澳洲唯一讓香港買家感興趣的城市；喜好雪梨的香港買家偏好雪梨中央商業區以及市郊，包括禧市、岩石區、米勒角、巴蘭加魯。

Realestate.com.au首席經濟學家康尼斯比（Nerida Conisbee）表示，當前投資情形與1997年香港主權回歸中國大陸時有極大相似處。

康尼斯比說，政治因素帶來的不確定性促使香港居民再次在海外尋找棲身之地，而澳洲是其中一個熱門選項。

她說，歐盟不像過去這麼吸引人；紐西蘭禁止外國人置產；英國雖然仍受香港買家喜愛，但多少受脫歐影響，這也讓澳洲更受歡迎。

其實，不僅香港人想離開，有些住在香港的外籍人士也因為反送中風波產生去意。

彭博資訊日前報導，香港能吸納世界各地的人，因而成為全球主要金融及商業中心。香港擁有全球第四大股票市場，數百間外國公司在這裡設區域辦公室。但香港的財經地位現在正面臨威脅。