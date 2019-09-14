「捍衛戰士」拿掉中華民國國旗 龐培歐籲美片商抗拒中國審查

2019-09-14 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



美國國務卿龐培歐呼籲好萊塢抗拒北京對美國電影的審查壓力。美聯社 分享 facebook

美國國務卿龐培歐呼籲好萊塢抗拒北京對美國電影的審查壓力。

龐培歐12日對美國電影協會發表閉門演說，他先讚揚好萊塢是美國自由與創意的象徵，但話鋒一轉，敦促製片公司協助川普總統為美國電影產業在國際市場創造公平競爭的努力。

他要求美國電影協會的製片公司高層不再屈服於中國大陸的審查制度。

近年有兩個例子顯示美國製片公司更改劇本以迎合北京的審查。

改編自80年代好萊塢動作片經典「天狐入侵」的2012年電影「紅潮入侵」（Red Dawn），把「天狐入侵」中蘇聯和古巴軍事入侵美國的情節，改成中國入侵美國。但在北京壓力下，在後製中，又把入侵軍隊的中國軍隊識別改成北韓軍隊。但這部電影最後仍未在大陸上映。

更近的例子是即將上映的「捍衛戰士」續集「捍衛戰士2：獨行俠」。在預告片中，湯姆克魯斯仍穿著他的招牌轟炸機飛行員皮夾克，但今年7月有網友發現，新片中夾克背後的中華民國國旗被拿掉，顯然是迎合北京的審查。

「捍衛戰士」中湯姆克魯斯穿的夾克的大布章上有美國海軍「加爾維斯頓號巡洋艦（USS Galveston）在1963至1964年執行遠東巡弋」字樣，並有四面旗幟：美國、中華民國和日本國旗，以及聯合國旗。

續集中中華民國和日本國旗都被拿掉。中國和日本為釣魚台列嶼的主權起爭執。

龐培歐說，屈服於中國審查，無法揭露中國專政政權的真相，並有助於中國的資訊操作和軟實力活動。

他質疑，像「火線大逃亡」（Seven Years in Tibet）這樣的電影，今天可能拍不成。

這部1997年的電影，透過由布萊德彼特演的奧地利登山客的眼睛，描述1950年中國占領西藏。

國務院計畫提高公眾對中國影響美國電影和電視節目的意識，並與電影業合作改正與中國相關的挑戰。

龐培歐在結語呼籲好萊塢能做好言論自由代言人的角色。

保守派智庫傳統基金會資深研究員岡薩雷斯（Mike Gonzalez）指出，電影想在中國上映，有「3T」禁忌，即Tiananmen（天安門）、Tibet（西藏）和Taiwan（台灣）。