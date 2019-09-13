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克魯曼：川普慌了！竟拋出負利率建議

2019-09-13 23:37經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國總統川普在911恐怖攻擊18周年紀念日當天語出驚人，不僅推文罵聯準會（Fed）官員是「呆瓜」，還呼籲Fed儘速把利率降到零或負值—通常在嚴重經濟危機爆發時才會採取的措施。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在13日刊出的紐約時報專欄指出，這顯示兩點：一，川普因為經濟政策失敗，未能達成他承諾的結果，而陷入驚慌失措。二，川普對政策為何失敗毫無頭緒。

克魯曼舉例說，川普對聯邦債務的評論，就透露出他搞不清楚狀況。

川普11日除了要Fed把利率降到0%以下外，他還在推文中宣稱「我們接著應開始進行債務再融資」，因為美國「有偉大的貨幣、國力和資產負債表。美國理應總是支付最低的利率」。

川普這番話令許多觀察家覺得不知所云，克魯曼則認為川普此話簡單明瞭，就是他以為聯邦政府債務和企業債務一樣，可趁利率降低提早償付。但川普顯然不知道，聯邦債務其實包含債券，是不可以預先償付的（這正是聯邦債券利率總是低於，比方說，房貸利率的原因之一）。由此可見，川普異想天開地認為，政府財政可像經營賭場或高爾夫球場那般管理，卻沒想過詢問財政部的專家情況是不是真是那一回事。

那麼，川普為何亂了方寸？ 美國經濟雖減緩，但尚未陷入衰退，也未見衰退近在眼前的跡象。從最近出爐的各項經濟數據，也找不到任何可合理化採取緊急貨幣刺激措施的理由。再者，Fed貨幣政策已趨寬鬆，甚至比川普經濟團隊預期的還要寬鬆。2018年夏季，白宮經濟預測2019年3月期利率平均為2.7%、10年期利率平均為3.2%；對照下，目前的實際利率分別為1.9%和1.7%。

克魯曼指出，經濟上情況並不緊急，但政治上川普顯然覺得有危急感。川普原本指望繁榮的經濟將協助他贏得明年大選、連任成功。但現在看來，美國經濟表現頂多只能說平庸，成長動能若持續減弱，他麻煩就大了。

別忘了，川普的兩大經濟政策是：2017年減稅案，以及被他拉高的美中貿易戰。前者理應導致十年快速經濟成長的榮景，後者照理說應該重振美國製造業才對。但事實上，減稅效應頂多只衝高兩季的成長率，大幅調降企業稅卻未帶來工資和投資勁增的結果；相反地，企業只是用這些錢大舉買回股票和加發股利。

同時，貿易戰成為拖累經濟的重大因素。美中雙方僵持不下，關稅大戰歹戲拖棚，已打擊美國農業和製造業。選民也已察覺：民眾對川普經濟政策的支持率雖仍高於對他的整體支持率，但已經開始下滑。就連他宣布對中國貨加徵的部分關稅延緩兩周，也透露出川普政策的深層問題 —政策隨他的善變思緒而變來變去，導致企業只好靜觀其變，擱置投資計畫。

下一步會發生何事？克魯曼認為，川普可能改弦易轍，與中國達成某種與原先情況差不多的協議，川普可能稱之為勝利，但那實質上將是承認失敗。況且，目前看不出中國會信任他會在選後尊重那份協議。就經濟政策而言，川普已讓自己陷入困境。

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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川普債務
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