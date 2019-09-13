倫交所拒被港交所併購 因「根本上的瑕疵」

2019-09-13 21:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



彭博資訊報導，倫敦證券交易所集團（LSE Group）已拒絕亞洲同業香港交易所（HKEX）的併購提案，理由是此提案有「根本上的瑕疵」。

倫交所的董事會表示，港交所11日的提案在「策略、可行性、考量形式和價值」上，都大有問題。擁有300年歷史的倫交所正忙著自己的併購交易，將收購資料供應商Refinitiv。

倫交所13日發布聲明說：「貴公司宣稱，這筆交易可『迅速確實』地落實，根本不足採信。基於叫貴公司提案有根本上的瑕疵，我方認為沒必要進一步洽談。」