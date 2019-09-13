美國今年度前11個月赤字大增19% 突破1兆美元大關

2019-09-13 20:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國財政部12日表示，2019年財政年度前11個月的預算赤字突破1兆美元大關，為七年來首見。

華爾街日報報導，軍費開支提高、公債利息支出增加，以及今年度之初稅收減少，導致從去年10月到今年8月的預算赤字較去年同期增加19%；美國財政年度從每年10月到隔年9月。其中政府支出勁增7%至4.1兆美元，同期稅收則僅增加3%至3.1兆美元，整體預算赤字達1.07兆美元，相當於占國內生產毛額（GDP）的4.4%。

美國財政年度前11個月預算赤字上回出現同樣規模是在2012年8月，當時赤字規模達1.16兆美元，而美國正努力從經濟衰退中復原。之後兩黨議員同意削減開支並終止部分減稅措施，才得以縮減赤字規模。但近期並未出現相似協議，專家預測未來數十年的年度赤字將達到數兆美元。

美國經濟截至今年7月已連續10年維持擴張，創下歷史紀錄。但今年度財政赤字預料將突破1兆美元，部分原因是2017年的減稅方案導致政府稅收縮水，去年通過的預算案又廢除2011年實施的預算上限。

財政部資深官員將今年赤字擴大歸咎於政府開支大增，並強調稅收自今年5月至今攀升近7%。財政部12日表示，聯邦政府今年度前11個月在軍事及公債利息的支出各增加9%，醫療支出則增加10%。全年度的預算赤字是否會突破1兆美元仍不得而知，因為政府通常在9月的稅收會超過支出，有助於降低赤字。