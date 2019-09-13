親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

自認沒那麼衰不續保 還酸保險公司騙錢…半年後GG了

獨／阿翔夫妻合體拍廣告 Grace溫暖喊「沉住氣」

受刑人開健身房，監獄操肌法半年剷32公斤！3兆產值市場，「專業耍虐」當賣點

2019-09-13 15:04商業周刊 邱碧玲／商業周刊

日前，國際健身、球類及運動俱樂部協會（International Health, Racquet & Sportsclub Association）宣布，去年健身產業創紀錄，但精品式風格已經不稀奇，標榜「專業」的健身工作室卻正在崛起。

監獄受刑人示意照。圖／Ingimage
監獄受刑人示意照。圖／Ingimage
分享

官方數字顯示，去年全球共7,150萬名消費者使用近4萬家營利健身俱樂部，創下新高紀錄，同時推升產值逼近1千億美元（約合新台幣3兆元）。若是納入更廣義的非營利健身產業，家數暴增至21萬家，會員則有1.83億人，總產值高達4.2兆美元。

檢視數據內涵，成長最快的類別是精品健身房，但矛盾的是，有些跡象顯示這類型正在退燒：去年，動感單車起家的精力圈（SoulCycle）用戶減少8％，喊停初次公開發行計畫；今年，最大對手飛輪（Flywheel）陸續宣布關閉42家門市中的11處據點。分析師示警，精品健身房即將泡沫化，用戶轉向營業面積小而美的專業健身工作室。

9月初，財經媒體「商業內幕」（Business Insider）記者便實測數家「主題式」專業健身工作室，從激烈如操兵的抗體（Conbody）到舒緩如禪坐的塑形屋（Shape House），體驗善變消費者最近瘋什麼。

室內裝柵門、仿牢房，休息喝水時間僅10秒

抗體之所以特別有兩點：創辦人馬特（Coss Marte）與員工全都曾是「受刑人」；位於地下室的健身房不僅稍嫌破舊，事實上室內連一件運動器材也沒有；但是馬特自己「半年剷肉32公斤」的號召力，卻讓它在紐約下城區闖出名號。

當天的教練是馬特本人，記者一下場就是結結實實跳了50分鐘的有氧加重訓等，各種「獄中常規運動」。她記錄，第一輪就是結合伏地挺身、深蹲與垂直跳躍的波比跳，要做三回合，她咬牙忍過去。

第二輪的招式包括原地爬山（mountain climber）、交叉式伏地挺身（push-up）與單車式捲腹（bicycle crunch），記者硬撐著做完三個回合後雙手發抖、雙腳發軟，接下來第三輪她已無法招架，只能有一搭沒一搭的喘著大氣試圖跟上。

根據馬特的說法，50分鐘的健身千篇一律是重複動作，而且每次只有10秒喝水的休息時間，卻因為效率超高，有越來越多人癡迷這種訓練方式。2016年初開門前半年，只有一名顧客，就是他媽媽；半年後衝破1,000人，但一週開34堂課還不夠，而且多數竟是年輕粉領族，一來是想體會魔鬼健身，但更好奇監獄生活。

於是，馬特將健身房裡裡外外刻意監獄化，好比加裝柵門，加強壓迫感；在仿效牢房結構的前提下，發明一套獨特的引體向上三角肌鍛煉術：雙掌撐在床緣，雙腳放倒馬桶上；或是架空的伏地挺身：雙手撐在地板，雙腳架在墊高的三腳椅上。其他還有雙人訓練，一邊練肺活量、一邊練肌力，哪一方hold不住，整套就重來。

總的來說，記者的感想是，馬特非常支持、樂於助人，而且鍛鍊、宣傳手法聰明、有效。若想急速燃脂，首選！

冷凍療法也當紅，站5分鐘能消耗800卡路里

再來，記者在舒緩全身痠痛的前提下，切換到極端的懶人健身課程：全身冷凍療法（cryotherapy）。這是4年前問世的另類健身招數，打著偷學NBA明星運動員柯比（Kobe Bryant）、足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的復健術，2017年開始受到小眾歡迎。

全流程大約是：走進一具裝滿液態氮的100多公分高冷凍筒艙，雖然只要待2～5分鐘，但得承受攝氏零下120～150度低溫。據健身房老闆說，冷凍療法的奧妙在於，身體在極寒情境中會減少發炎的疼痛腫脹，並擴張血管分散熱量；還強調自已的膝蓋傷勢在幾輪每週一回的療程結束後痊癒。

記者坦承，這次體驗沒什麼可以分享，因為時間「比淋浴還短」，真實感受極寒之前就突然結束，甚至離網友警告冷到打哆嗦的那一步還很遠。不過，等她著裝完畢回到現實世界，「真的有一種鬆開來的感覺，就連痠痛和僵硬都只剩下微微的感覺。」她覺得很神奇。

有趣的是，美國廣播公司新聞網（ABC）報導時，刻意避開誤導性字眼，但是「身體不適的球員只需接受10分鐘療程就可以上場比賽」這種敘述，還是成為強力文宣；再加上「光是這樣站著就能消耗800卡路里」，超容易吸引女性手刀埋單。

接下來的三項挑戰是現在健身界主流的高、低強度間歇訓練法（high-intensity interval training；HIIT）、空中瑜珈（aerial yoga）與爆汗烤箱。

高、低強度間歇訓練法的招數五花八門，快跑、拳擊、舉重等全都可以放進菜單裡，只要能符合高強度—中低強度—高強度—中低強度的循環要求。短時、強效是最大賣點：20分鐘高、低強度間歇訓練法就能比40分鐘有氧運動多消耗6倍體脂肪，這也是它2014年入榜美國運動醫學會（ACSM）年度趨勢調查以來，年年保持前5大受歡迎項目的原因。

運動也有「快時尚」，主題式健身專攻社群

空中瑜珈與爆汗烤箱主要訴求女性，後者尤其是亞洲國家打著「懶人逼汗瘦身」的普遍手法，移植到美國以後也刻意營造禪味，像是點薰香、播放強調冥想、潔浄心靈的新世紀音樂，55分鐘的悶汗苦行結束後還會附上養生的肉桂薑黃熱茶。

一整週下來，記者的心得是，不管是不是健身控，現代人對健康或體態的癡迷，已經助長一種「快時尚」的追逐風——比以往任何時期更願意主動尋求健身、保健公司技術指導，也比以往任何時期更喜歡跟著社群一起嘗新、一起追逐，甚至也一起叛變。

「商業內幕」在另一篇分析稿中評論，社群凝聚力確實越來越成為「主題式」健身房的賣點，因為某個程度來說，這彰顯個人對自我身分的認同，正如業者拜倫（Bethany Biron）所說：「消費者不只是買產品，更想確保賣家的價值與自己一致。這種心態實際上，可以敦促企業不只是對利潤負責而已。」

【延伸閱讀】


雙薪教師夫妻卻兼職司機補貼家用...一個當不起首購族，在矽谷「工作到累死」的實例
「潮」出漏洞！鳳梨、綠豆沙...電子菸用潮口味吸引年輕人，問題比你我想的嚴重
中國央行虛擬貨幣來了！地位等同法定貨幣、可離線交易...一次看懂「數位版人民幣」
老師父母都不在，百位小學生竟全員生還...一個311的「零罹難奇蹟」，給台灣防災教育的反省

※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

健身快時尚單車卡路里受刑人監獄
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

博通：晶片需求已觸底 何時復甦言之過早

2019-09-13 11:19

美中打關稅戰 IMF：明年全球GDP恐掉0.8個百分點

2019-09-13 09:03

美石油出口 一度超越沙國

2019-09-13 01:18

蘋果市值重返1兆美元

2019-09-13 01:17

泰銖強漲6% 衝擊經濟

2019-09-13 01:17

巴西乾旱 傷害玉米收成

2019-09-13 01:17

日本雅虎入主服飾電商大咖

2019-09-13 01:16

皮凱提新書 顛覆資本主義

2019-09-13 01:16

美通膨增強 未打亂降息節奏

2019-09-13 01:16

美ETF竄紅 比下主動式基金

2019-09-13 01:15

ECB再降息 11月重啟QE

2019-09-12 23:36

ECB總裁為接班人爭取時間

2019-09-12 23:26

美中貿易緊張雖緩和變數仍多 亞股走勢分歧

2019-09-12 21:56

土耳其繼續寬鬆週期 央行降息325個基點

2019-09-12 21:22

ECB再降存款利率至負0.5％並重啟QE 每月購債200億歐元

2019-09-12 20:19

鉅作曾狂銷250萬本 皮凱提再出磚頭書解析財富不均

2019-09-12 17:53

分析師：這隻肥滋滋黑天鵝 對股市潛在衝擊最大

2019-09-12 16:51

日本SDP株式會社：郭台銘已出讓股份 廣州堺工廠與郭無關

2019-09-12 16:30

英近日決定是否5G迎華為

2019-09-12 14:17

OPEC再下修全球原油需求

2019-09-11 23:43

美國安顧問被炒 牽動油價

2019-09-11 23:39

彭博資訊專欄／OPEC+拯救油價的難題

2019-09-08 23:48

班克西最大塗鴉作！卡車拍賣落槌價估最高5700萬元

2019-09-03 09:19

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

影／除蜂窩利器！無人機加裝火焰噴射器 可噴7公尺火焰

2019-07-25 15:10

路透：美企最快兩周內 可恢復部分供貨華為

2019-07-15 08:07

英美指控伊朗阻擋油輪 伊朗否認

2019-07-11 23:32

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

Google Earth助攻！男子意外破22年前失蹤案

2019-09-13 10:47

影／抽電子菸兩年 美青年肺如「70歲」差點死掉

2019-09-12 18:10

川普：會考慮與中國簽臨時貿易協議

2019-09-13 08:29

機師打翻咖啡迫飛機轉降！航空公司規定飲料要這樣給

2019-09-13 13:07

川普暫緩加關稅 中國企業要買美豬大豆回報

2019-09-12 17:05

一度胖到91公斤！73歲婆婆堅持健身 2年減重27公斤

2019-09-12 20:11

兩歲女兒誤觸開關 年輕媽媽慘遭車窗夾頸絞死

2019-09-13 12:22

溫度適宜可讓生命生存110光年外超級地球 發現水！

2019-09-12 21:56

評估文件曝光！強生早知硬脫歐將大亂

2019-09-12 23:40

日本SDP株式會社：郭台銘已出讓股份 廣州堺工廠與郭無關

2019-09-12 16:30

貿易戰刺激中國科技創新 漸甩山寨惡名

2019-09-12 16:56

影／見對手腿軟倒地 他放棄衝終點回頭攙扶

2019-09-13 12:50

分析師：這隻肥滋滋黑天鵝 對股市潛在衝擊最大

2019-09-12 16:51

影／最強放電生物！亞馬遜雨林發現新品種電鰻

2019-09-12 17:15

2,500億美元陸貨 美國延後加稅

2019-09-12 23:31

超模也有出身高低？ 1億人追捧 仍被同行嗆不夠格

2019-09-13 10:00

搞笑諾貝爾獎：研究人員發現了哪一國紙鈔最髒！

2019-09-13 12:38

ECB再降存款利率至負0.5％並重啟QE 每月購債200億歐元

2019-09-12 20:19

環保團體要逼希斯洛機場關閉 香港班機首當其衝！

2019-09-13 11:26

奏請延長國會休會被罵翻 英相強生：我沒有欺騙女王

2019-09-12 21:55

暖心車長為鐵路迷男孩戴帽子 網淚推：重現《航海王》經典

2019-09-12 18:01

ECB再降息 11月重啟QE

2019-09-12 23:36

與中國共同開發南海資源 菲副總統責總統輕率

2019-09-12 22:04

陰晴不定富士山 每年30萬人次「解鎖」

2019-09-13 10:28

日本低頭族惹人厭 該不該訂條例引關注

2019-09-12 19:30

美中貿易談判陷僵局 傳北京盼與國安議題脫鉤

2019-09-13 08:03

影／澳洲海邊運毒 兩嫌吵醒「大海豹」被捕

2019-09-13 12:27

華裔議員與中國統戰部關係匪淺 澳總理極力捍衛

2019-09-12 17:43

美中談判樂觀氛圍 恐難持久

2019-09-12 23:27

新官上任就造反 日環境大臣小泉進次郎籲廢核

2019-09-12 18:24

美石油出口 一度超越沙國

2019-09-13 01:18

泰銖強漲6% 衝擊經濟

2019-09-13 01:17

川普開除國安顧問波頓 共和黨人惋惜

2019-09-12 16:13

學生創作結合佛祖與鹹蛋超人 泰國社會引論戰

2019-09-12 16:28

「小男孩」看球賽抽菸被罵翻 他竟已是36歲大叔

2019-09-13 15:28

中國外交部長王毅：力爭2021年底 完成南海行為準則磋商

2019-09-12 21:24

鉅作曾狂銷250萬本 皮凱提再出磚頭書解析財富不均

2019-09-12 17:53

中國萬安灘探勘 越南再抗議要求撤離船隻

2019-09-12 21:21

磋商前釋善意？陸購買大批美國大豆及萬噸豬肉

2019-09-13 10:44

蘋果市值重返1兆美元

2019-09-13 01:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top