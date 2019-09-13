受刑人開健身房，監獄操肌法半年剷32公斤！3兆產值市場，「專業耍虐」當賣點

2019-09-13 15:04 商業周刊 邱碧玲／商業周刊



日前，國際健身、球類及運動俱樂部協會（International Health, Racquet & Sportsclub Association）宣布，去年健身產業創紀錄，但精品式風格已經不稀奇，標榜「專業」的健身工作室卻正在崛起。

監獄受刑人示意照。圖／Ingimage 分享 facebook

官方數字顯示，去年全球共7,150萬名消費者使用近4萬家營利健身俱樂部，創下新高紀錄，同時推升產值逼近1千億美元（約合新台幣3兆元）。若是納入更廣義的非營利健身產業，家數暴增至21萬家，會員則有1.83億人，總產值高達4.2兆美元。

檢視數據內涵，成長最快的類別是精品健身房，但矛盾的是，有些跡象顯示這類型正在退燒：去年，動感單車起家的精力圈（SoulCycle）用戶減少8％，喊停初次公開發行計畫；今年，最大對手飛輪（Flywheel）陸續宣布關閉42家門市中的11處據點。分析師示警，精品健身房即將泡沫化，用戶轉向營業面積小而美的專業健身工作室。

9月初，財經媒體「商業內幕」（Business Insider）記者便實測數家「主題式」專業健身工作室，從激烈如操兵的抗體（Conbody）到舒緩如禪坐的塑形屋（Shape House），體驗善變消費者最近瘋什麼。

室內裝柵門、仿牢房，休息喝水時間僅10秒

抗體之所以特別有兩點：創辦人馬特（Coss Marte）與員工全都曾是「受刑人」；位於地下室的健身房不僅稍嫌破舊，事實上室內連一件運動器材也沒有；但是馬特自己「半年剷肉32公斤」的號召力，卻讓它在紐約下城區闖出名號。

當天的教練是馬特本人，記者一下場就是結結實實跳了50分鐘的有氧加重訓等，各種「獄中常規運動」。她記錄，第一輪就是結合伏地挺身、深蹲與垂直跳躍的波比跳，要做三回合，她咬牙忍過去。

第二輪的招式包括原地爬山（mountain climber）、交叉式伏地挺身（push-up）與單車式捲腹（bicycle crunch），記者硬撐著做完三個回合後雙手發抖、雙腳發軟，接下來第三輪她已無法招架，只能有一搭沒一搭的喘著大氣試圖跟上。

根據馬特的說法，50分鐘的健身千篇一律是重複動作，而且每次只有10秒喝水的休息時間，卻因為效率超高，有越來越多人癡迷這種訓練方式。2016年初開門前半年，只有一名顧客，就是他媽媽；半年後衝破1,000人，但一週開34堂課還不夠，而且多數竟是年輕粉領族，一來是想體會魔鬼健身，但更好奇監獄生活。

於是，馬特將健身房裡裡外外刻意監獄化，好比加裝柵門，加強壓迫感；在仿效牢房結構的前提下，發明一套獨特的引體向上三角肌鍛煉術：雙掌撐在床緣，雙腳放倒馬桶上；或是架空的伏地挺身：雙手撐在地板，雙腳架在墊高的三腳椅上。其他還有雙人訓練，一邊練肺活量、一邊練肌力，哪一方hold不住，整套就重來。

總的來說，記者的感想是，馬特非常支持、樂於助人，而且鍛鍊、宣傳手法聰明、有效。若想急速燃脂，首選！

再來，記者在舒緩全身痠痛的前提下，切換到極端的懶人健身課程：全身冷凍療法（cryotherapy）。這是4年前問世的另類健身招數，打著偷學NBA明星運動員柯比（Kobe Bryant）、足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的復健術，2017年開始受到小眾歡迎。

全流程大約是：走進一具裝滿液態氮的100多公分高冷凍筒艙，雖然只要待2～5分鐘，但得承受攝氏零下120～150度低溫。據健身房老闆說，冷凍療法的奧妙在於，身體在極寒情境中會減少發炎的疼痛腫脹，並擴張血管分散熱量；還強調自已的膝蓋傷勢在幾輪每週一回的療程結束後痊癒。

記者坦承，這次體驗沒什麼可以分享，因為時間「比淋浴還短」，真實感受極寒之前就突然結束，甚至離網友警告冷到打哆嗦的那一步還很遠。不過，等她著裝完畢回到現實世界，「真的有一種鬆開來的感覺，就連痠痛和僵硬都只剩下微微的感覺。」她覺得很神奇。

有趣的是，美國廣播公司新聞網（ABC）報導時，刻意避開誤導性字眼，但是「身體不適的球員只需接受10分鐘療程就可以上場比賽」這種敘述，還是成為強力文宣；再加上「光是這樣站著就能消耗800卡路里」，超容易吸引女性手刀埋單。

接下來的三項挑戰是現在健身界主流的高、低強度間歇訓練法（high-intensity interval training；HIIT）、空中瑜珈（aerial yoga）與爆汗烤箱。

高、低強度間歇訓練法的招數五花八門，快跑、拳擊、舉重等全都可以放進菜單裡，只要能符合高強度—中低強度—高強度—中低強度的循環要求。短時、強效是最大賣點：20分鐘高、低強度間歇訓練法就能比40分鐘有氧運動多消耗6倍體脂肪，這也是它2014年入榜美國運動醫學會（ACSM）年度趨勢調查以來，年年保持前5大受歡迎項目的原因。

空中瑜珈與爆汗烤箱主要訴求女性，後者尤其是亞洲國家打著「懶人逼汗瘦身」的普遍手法，移植到美國以後也刻意營造禪味，像是點薰香、播放強調冥想、潔浄心靈的新世紀音樂，55分鐘的悶汗苦行結束後還會附上養生的肉桂薑黃熱茶。

一整週下來，記者的心得是，不管是不是健身控，現代人對健康或體態的癡迷，已經助長一種「快時尚」的追逐風——比以往任何時期更願意主動尋求健身、保健公司技術指導，也比以往任何時期更喜歡跟著社群一起嘗新、一起追逐，甚至也一起叛變。

「商業內幕」在另一篇分析稿中評論，社群凝聚力確實越來越成為「主題式」健身房的賣點，因為某個程度來說，這彰顯個人對自我身分的認同，正如業者拜倫（Bethany Biron）所說：「消費者不只是買產品，更想確保賣家的價值與自己一致。這種心態實際上，可以敦促企業不只是對利潤負責而已。」

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