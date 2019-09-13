博通：晶片需求已觸底 何時復甦言之過早

2019-09-13 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國晶片大廠博通（Broadcom）周四表示，微晶片的需求已經觸底並將維持在目前水準，顯示晶片業的低迷可能仍揮之不去，目前尚未出現何時能夠復甦的明確跡象。

晶片業持續降溫，研究公司Gartner預測，美中貿易緊張之際，關稅和華為禁售令等因素使晶片製造商持續承壓，將導致2019年全球半導體營收下滑9.6%至4,290億美元。

博通執行長陳福陽表示，目前多明確的跡象顯示晶片也會在近期內大幅復甦。博通認為，在可預見的未來裡，晶片事業會持續處於微幅成長、不確定的環境。

博通股價盤後一度下滑1.5%。

根據路孚特（Refinitiv）的IBES數據，博通的半導體方案部門營收較一年前下滑約5%，降至43.5億美元。截至8月底止的第3季，博通淨營收由50.6億美元成長至55.2億美元，略低於分析師預估的55.4億美元。

博通也表示，儘管美中貿易衝突持續，該公司的事業在全球或中國並未進一步惡化，2019年全年營收的預測仍維持在225億美元。