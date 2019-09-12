iPhone 11 Pro轉向利基市場 用PC招數刺激手機買氣？

2019-09-12 23:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



蘋果公司主管本周發表新智慧手機時，在台上花很多時間闡述最新一代旗艦手機的相機功能多強大，不僅提供iPhone 11 Pro三鏡頭相機系統的詳細技術規格，還展示新相機功能先進到足以供專業攝影人員使用。

例如，蘋果特別請美國導演兼攝影師和剪輯師的貝克（Sean Baker）上台，示範如何使用Filmic應用程式（App），運用iPhone 11 Pro的三鏡頭相機，同時進行多鏡頭攝影。蘋果也展示導演康特拉斯（Diego Contreras）與製片加爾薩（Guillermo Garza）拍攝的短片，大秀特秀iPhone 11 Pro的攝影威力。

蘋果全球行銷資深副總裁席勒（Phil Schiller）並強調，iPhone 11 Pro新的「深度融合」（Deep Fusion）功能即將在秋季推出，此功能一次拍攝九張照片，「逐一像素」地挑出最佳部分進行組合，然後合成一張照片，他稱之為「運算攝影瘋狂科學」。

新聞網站Business Insider分析指出，如此大費周章的介紹iPhone 11 Pro的相機鏡頭功能，傳達出一個特定訊息：蘋果正賣力向攝影師、錄影師和其他專業人員推銷新iPhone。這些專業人員靠使用高階攝影和影片剪輯工具賺取生計，蘋果如今向這群專業人士宣傳iPhone 11 Pro，由此可見智慧手機產業的現況。IHS Markit的數據顯示，全球智慧手機出貨量已連續七季走下坡。

智慧手機銷售下滑的一部分因素，可能是民眾不像昔日那般勤於換新手機。華爾街日報引用HYLA Mobile的資料指出，2018年，民眾平均等了2.83年，才升級智慧手機，比兩年前的2.39年拉長。

這意味蘋果和其他智慧手機製造商必須想辦法，提供新的理由鼓勵顧客升至新一代手機。就蘋果例子而言，iPhone 11 Pro顯然瞄準創意產業人士，因為這些專業人員若握有一支擅長拍攝、剪輯影片的手機，將大為受用。

不只蘋果製造高價手機瞄準利基市場和特定愛好者，三星電子也一樣，預計本月稍後將推出一款近2,000美元的Galaxy Fold折疊手機，正是瞄準早期採用者和專業人士，看準這些人不惜多花一些錢，換取其他市售手機無法提供的更大螢幕空間和更長電池續航力。

這種轉變令人聯想到筆記型電腦產業。大約在2012年和2013年時，筆電銷售大幅下滑，主要受智慧手機和平板電腦興起衝擊。筆電市場後來持續步履蹣跚，但近年來筆電市場出現一些成長區塊，主要也是來自於小眾使用者，亦即遊戲玩家。IDC數據顯示，去年第2季，在遊戲用筆電需求帶動傳統PC出貨量年增2.7%。