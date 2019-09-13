日本雅虎入主服飾電商大咖

2019-09-13 01:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



Zozo執行長前澤友作卸下職務，未來將搭乘馬斯克的SpaceX太空船繞行月球。 美聯社 分享 facebook 日本最大流行服飾電商網站龍頭Zozotown的母公司Zozo，將把逾半股權賣給日本雅虎，收購金額上看37億美元，而身為億萬富豪的Zozo執行長前澤友作同日宣布卸下職務，未來將搭乘馬斯克的SpaceX太空船繞行月球。

軟銀集團旗下的日本雅虎12日同意，以每股2,620日圓收購Zozo，比Zozo 11日收盤價溢價21%，總收購成本上看4,007億日圓（37億美元），取得後者50.1%股權，強化在日本市場對抗亞馬遜與樂天的戰力。

前澤友作同日辭去執行長，由公司董事澤田宏太郎接棒，也將出售Zozo的部分持股。前澤在收購案後推文說，「我將動身踏上新的道路」。這位向來講話直白的億萬富豪說，他卸任後將追求個人興趣，包括搭乘SpaceX太空船繞行月球。

這項出乎市場預料的收購案可能改變日本電商市場的樣貌，但有助日本雅虎鞏固地位。Zozo在時尚服裝市場佔有一席之地，成功抵禦亞馬遜的激烈競爭，該公司市值在收購案公布前已達到6,750億日圓（63億美元）。

京田邊資產管理公司主管三瀨秋野說：「這樁收購案對日本雅虎是加分，有助擴大該公司的電商營運。Zozo則獲得新事業及海外拓展所需的財務支持。」

前澤表示，這項收購案可望創造綜效，包括Zozo可望從日本雅虎今年底即將開張的線上購物中心Paypay受益。Zozo有望擴大顧客群，因為該平台的多數消費者是年輕族群，而這項交易有助招徠年齡層較高的日本雅虎用戶。