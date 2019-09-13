美ETF竄紅 比下主動式基金

2019-09-13 01:15 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美國股市被動型共同基金與指數型基金（ETF）的資產總額，在8月首次超過主動型股市基金，凸顯美股投資模式終於「量變造成質變」。基金經理人的地位下降，低成本、看指數的投資模式已勢不可擋，對金融專業人士、市場及一般投資人都具有重大意義。

彭博資訊報導，富達集團估計，8月美股指數型基金總資產額達4.271兆美元，主動選股型基金為4.246兆美元。今年來被動型基金淨流入889億美元，主動型基金卻淨流出1,241億美元。

被動型股市基金及ETF於金融海嘯後開始流行，投資人移情別戀，主要是考慮到投資成本。投資美股被動型基金每100美元，一年的平均手續費率約0.1美元，主動型基金約0.7美元；且2009年來美股持續多頭，使大部分主動基金的績效反而不如大盤。金融顧問也推波助瀾。他們依據多種指數為客戶建立投資組合，投資報酬率雖受大盤限制，但經理人承擔的風險也低。

主動型基金公司面臨資金流失壓力，但被動型基金公司也因為同業競爭而不斷降低費率，加上業者的科技、人事及法規成本持續上升，進一步壓縮業者的獲利率。8月底止的五年間，彭博大型資產經理公司股價指數卻下跌34%。

於是業者正設法擴大營收網。例如先鋒集已團開始力推個人化顧問業務，貝萊德向海外尋求成長機會；富達轉向證券融資，並試圖提供零費率基金以鞏固市占率。專家預料，經營壓力可能促使業界進行整併，使基金家數減少。

專家也警告，由於被動型基金的流入金額激增，超過相關指數成分股的交易額，容易造成泡沫；一旦破滅，資金將退場無門。

晨星公司的半年報則顯示，在扣除管理費之後，48%的美股主動管理型基金於6月底止過去一年的績效，打敗被動型基金的平均績效，比率高於一年前的37%，顯示主動型基金經理人的紀錄好轉。