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巴西乾旱 傷害玉米收成

2019-09-13 01:17經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

巴西已正式進入黃豆播種季，但可能不會出現農人忙著播種的情景，因為當地氣象預測顯示，大多數產區至少未來兩周都幾都處於乾旱，這不只威脅到黃豆作物，還可能危害到巴西第二大出口玉米的收成。

巴西最大黃豆和玉米產區馬托格羅索州要等到15日才會開始播種，第二大產區巴拉拿州的播種季則已於11日開始。

在最乾燥的6至8月間，馬托格羅索的降雨量只有13公厘，和2010年並列至少20年來降雨量最少的一季。11日中午的天氣預報顯示，9月天氣依然又乾又熱，接下來可測量到降雨的時間為24日，且降雨量預料不高，這段期間也將處於異常高溫。

巴西是全球最大的黃豆出口國，大部分外銷到最大購買國中國大陸。自從去年美中貿易戰爆發以來，北京就格外關注巴西的黃豆市場。

不過，黃豆的播種時間或許對二期作物的Safrinha玉米來說更為重要，這些玉米都緊接在黃豆收成之後栽種。巴西逾70%的玉米都是Safrinha玉米，且主要用於出口，一期玉米才用於內銷。

黃豆播種的延緩開始已對這些二期玉米帶來壓力。馬托格羅索的乾季通常從5月下旬開始，但Safrinha玉米的收成卻通常到快7月才開始，所以通常沒有容許延後播種的空間。

巴西雨量
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