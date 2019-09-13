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美通膨增強 未打亂降息節奏

2019-09-13 01:16經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

美國8月核心CPI升幅為一年來最大，顯示通膨力道增強。 美聯社
美國8月核心CPI升幅為一年來最大，顯示通膨力道增強。 美聯社
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美國8月核心消費者物價指數（CPI）升幅為一年來最大，顯示通膨力道增強，但經濟學家認為，美國通膨增強，不至於阻止聯準會（Fed）下周進一步調降利率以提振經濟成長。

美國勞工部12日公布，上月剔除食品與能源項目的所謂核心CPI指數月比升幅0.3%，增幅與前兩個月相同，但比市場預估的0.2%大，反映醫療保健費用上揚，以及航空機票、休閒娛樂、二手車的價格上漲。8月核心CPI年增率達2.4%，是2018年7月來最大，也高於經濟學家原先預估的2.3%。

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但能源價格下跌，使8月整體CPI升幅趨緩至0.1%，小於7月的0.3%；整體CPI年增1.7%，也較7月的1.8%緩和。經濟學家原先預估整體CPI月升0.1%、年升1.8%。

比起Fed偏好的物價指標—商務部公布的核心個人消費支出（PCE）平減指數，勞工部的CPI通常升幅較快。7月核心PCE物價指數年比攀升1.6%，今年來都低於Fed訂在2%的通膨目標，不過近月來指數趨堅。

經濟學家預期，未來數月美國通膨率可望加速，並在明年升破Fed的目標，因為本月起美國對中國大陸產品加徵的關稅將擴及林林總總的消費者產品，勢將推升消費者物價。

話雖如此，Fed年底前仍可望繼續降利率，以緩和美中貿易戰對美國經濟的衝擊，因此最新通膨數據並未改變Fed本月的降息展望，而結合Fed主席鮑爾最近的發言，這項數據已使Fed本月降息2碼的可能性降低。鮑爾上周表示，他不認為經濟衰退將至，但重申Fed必要時會採取行動，以維繫至今已邁入第11年的經濟擴張。

金融市場普遍預期Fed本月17日至18日舉行政策會議時，可望決議進一步降利率，然後在10月和12月各降一次。Fed已在7月降利率0.25個百分點，是2008年來首次降息。

經濟學家指出，即便今年下半年通膨壓力升溫，也不太可能大幅轉變Fed的貨幣政策路線，因為Fed當前的寬鬆立場是源於偏弱的成長前景，而非通膨展望。

Fed通膨
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