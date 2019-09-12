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東南亞科技新創企業吸金 上半年收購規模翻倍

2019-09-12 22:49經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

外資蜂擁東南亞有潛力的企業，國內獨角獸企業也試圖藉收購擴大市占率，這股態勢讓東南亞科技新創企業在2019年上半年的收購規模增加逾一倍。

根據路孚特（Refinitiv）數據，今年上半年東南亞科技企業的併購規模達到49億美元，超過去年和前年同期的22億美元和17億美元。收購協議主要由估值逾10億美元的獨角獸企業主導，像是印尼叫車平台Go-Jek在2017年到2019年間收購七間企業。

專家表示，隨著更多私募股權和非科技企業投資新創公司，東南亞的併購活動將在接下來五年加速成長。新加坡金門創投（Golden Gate Ventures）和歐洲工商管理學院（INSEAD）在報告中預期，併購潮將呈指數成長，2023年至2025年預估至少有700家新創企業被收購。

金門創投合夥人Michael Lints表示，大部分的收購為科技企業併吞其他公司以擴大市占，但他預期併購主力將轉移至法人機構和私募股權，主要是因為東南亞快速增加的科技新創企業和有經驗的企業家，成為一大吸引力。

Michael Lints說 ：「儘管全球經濟放緩，考慮在東南亞配置資金的投資人數仍是最大的驚喜。在詢問度方面，美國的增幅最大，而日本、韓國和歐洲也展現出興趣。」

花旗集團亞太區科技、媒體和電信業務主管Ayush Jhunjhunwala表示，被收購的企業大部分為規模遠低於1億美元，且處於創業初期的企業。「東南亞並未出現大規模收購，因為這個區域的科技產業大約只發展五年。」許多投資人仍在等待大型併購及首次公開發行股票（IPO）。

東南亞科技新創企業在2019年上半年的收購規模增加逾一倍。圖為印尼叫車平台Go-...
東南亞科技新創企業在2019年上半年的收購規模增加逾一倍。圖為印尼叫車平台Go-Jek。路透
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