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ECB再降存款利率至負0.5％並重啟QE 每月購債200億歐元

2019-09-12 20:19經濟日報 記者任中原╱即時報導

歐洲央行宣布，將銀行業超額準備金存款利率從負0.4%進一步降到負0.5%。 （路...
歐洲央行宣布，將銀行業超額準備金存款利率從負0.4%進一步降到負0.5%。 （路透）
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歐洲央行（ECB）12日決策會議後宣布，將銀行業超額準備金存款利率從負0.4%進一步降到負0.5%；並從11月1日起再度啟動量化寬鬆（QE）計畫，每月將購買200億歐元的資產。

部分銀行業若因為負利率措施而使獲利能力遭到壓縮，則部分準備金存款可豁免負利率待遇。

其他措施包括啟動第3輪定向長期再融资操作(TLTRO)，對銀行業提供低利貸款，鼓勵銀行對企業及消費者擴大放款。

ECB並發表新的利率政策指引，預期在通膨展望朝向目標「穩健收斂 」之前，利率將維持在目前水準、或更低；而且收斂勢頭必須「持續反映出潛在的通膨動能」。ECB上次會議時，則預期在2020年年中之前利率將不變，因此顯示ECB這次的利率指引更偏向「鴿派」 。

目前歐元區的通膨率只有目標「接近、但低於2%」的一半，且製造業景氣正在萎縮，有可能波及經濟的其他部門，因而促使ECB進一步放鬆貨幣政策。

不過，經濟學者仍質疑ECB最新的寬鬆措施能否收到刺激景氣的效果。由於經濟成長減緩，歐元區長期公債殖利率已經大幅下降，因此新一輪購債計畫可能不會再使殖利率明顯下降。

ECB總裁德拉基稍後將主持記者會，這預料也將是他在10月底卸任前的臨別贈言。

ECB通膨歐元區
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