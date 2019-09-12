分析師：這隻肥滋滋黑天鵝 對股市潛在衝擊最大

2019-09-12 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國股市最近走強，道瓊工業指數已連續六個交易日上漲，但每漲一天，且隨每則令人不安的新聞標題冒出，都伴隨著居高思危的警告聲。

財經新聞網站MarketWatch報導，TD Ameritrade分析師任尼克（Oliver Renick）也加入示警行列。

任尼克本周在LinkedIn發文說：「令人不安的是，很容易想像會有一連串事件，他們個別來說未必會構成重大風險，但合起來卻可能對標普500指數造成重大震撼，這是目前投資人的持股部位情況使然。」

任尼克轉貼一張法國興業銀行（SocGen）評估系統性風險的「天鵝圖表」（SG Swan chart），這張圖表列舉了一些風險事件，其中可能對經濟成長展望構成威脅的「黑天鵝」事件，按發生概率排列依序是：無協議脫歐（機率估為45%）、全球貿易戰（15%）、中國經濟硬著陸（15%）、市場重新定價（10%）和朝鮮半島軍事衝突。可能對成長展望帶來正面激勵的「白天鵝」事件依序是：美國推基礎建設計畫（15%）、財政寬鬆空間比預期大（10%）、資本支出更強（5%），以及歐洲進行快軌改革（5%）。

法興圖表也顯示，最肥的「黑天鵝」，亦即一旦發生可能對股市打擊最大的事件，是「全球貿易戰」；而最肥的「白天鵝」，亦即一旦發生對股市助漲力最強的事件，則是「財政寬鬆空間比預期大」。

任尼克的看法則不同。他說：「圖表中最肥的天鵝，應該是急遽的市場重新定價才對。對投資人、經濟、緊繃的地緣政治情況來說，最大的風險是標普500指數的價位。不是說這是最可能發生的風險，而是說，此刻若湧現龐大賣壓，造成的漣漪效應將很巨大。」

那麼，什麼因素會掀起這樣的漣漪效應呢？

任尼克勾勒出一幅熊影幢幢的景象：經濟改善得足以促使聯準會（Fed）停止降利率，投資人嚇壞了，多種資產行情幾乎同步拉回，場外資金不敢進場，資產價格持續破底。他說：「如果沒人進場買進，因為他們都已持股滿檔了，那麼避險也沒用，因為都與相同的事件連動，流動性使行情震盪加劇。」