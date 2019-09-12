金融時報：倫敦證交所傾向拒絕與港交所合併

2019-09-12 10:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



英國金融時報報導，對於港交所周三（11日）提出的合併倫敦證券交易所集團計畫，倫敦證交所傾向拒絕。這項合併提議，交易價值320億英鎊（約395億美元）。了解內情人士告訴金融時報，拒絕的考量主要在政治危機以及交易本身的結構問題。

金融時報說，港交所主動提出的這項合併請求，嚇到倫敦證券交易所集團的投資人。倫敦證交所說，他們現正全力在處理自己一項重大併購，就是交易價值270億英鎊的路孚特（Refinitiv）收購案。

兩位接近倫敦證交所董事會的人士對金融時報透露，倫敦證交所傾向拒絕港交所的合併提議。

分析師表示，近來香港社會動盪，加以過往歷史往往涉及國家主權意識交易所之間的合併，都會因為政治問題破局，因而並不看好倫敦證交所與港交所的合併前景。

英國政府一位發言人就說，倫敦證交所是英國金融體系中常重要的一環，要被別國買走，政府和立法部門都會看緊細節。