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軟銀公司債有多搶手? 日本散戶146秒搶光5億日圓債券

2019-09-12 10:09經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

儘管市場對軟體銀行近來一些投資決策存疑，軟銀的公司債依然搶手。日本網路券商Monex Group開放申購軟銀價值5億美元（460萬美元）的債券，開賣不到3分鐘就被搶購一空。

軟銀已對WeWork投資逾100億美元，但該公司的IPO案並不順利；WeWork的估值大幅下調，軟銀持有的股權價值也隨之大跌，引發投資人疑慮。

Monex Group產品部總經理Shinichiro Yamada表示，Monex Group在日本時間周一上午9點開賣軟銀的債券，9點02分26秒就宣布「完售」，總共只有146秒。更讓人意外的是，當天日本受法西颱風侵襲，導致交通大亂。

一般來說，承銷商把債券賣光所需時間平均為兩周。

軟銀創辦人孫正義近來進軍無線服務領域，投資Uber、WeWork等公司之際，相當仰賴日本國內的投資人，尤其是日本散戶。軟銀正準備透過最新一批發債籌資4,000億日圓，這批7年期債券的票面利率為1.38%。今年4月時，軟銀也發行了5,000億日圓債券。

Shinichiro Yamada指出：「儘管當天遇上颱風，軟銀債券依然熱銷，反映投資人對較高利率的強勁需求。我們承銷過線上銷售IPO股票，現在發現透過網路購買債券對投資人來說也很方便。」

軟銀債券搶手，Monex在網上開賣僅146秒就賣光5億日圓軟銀公司債。 路透
軟銀債券搶手，Monex在網上開賣僅146秒就賣光5億日圓軟銀公司債。 路透
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