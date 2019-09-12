軟銀公司債有多搶手? 日本散戶146秒搶光5億日圓債券

2019-09-12 10:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



儘管市場對軟體銀行近來一些投資決策存疑，軟銀的公司債依然搶手。日本網路券商Monex Group開放申購軟銀價值5億美元（460萬美元）的債券，開賣不到3分鐘就被搶購一空。

軟銀已對WeWork投資逾100億美元，但該公司的IPO案並不順利；WeWork的估值大幅下調，軟銀持有的股權價值也隨之大跌，引發投資人疑慮。

Monex Group產品部總經理Shinichiro Yamada表示，Monex Group在日本時間周一上午9點開賣軟銀的債券，9點02分26秒就宣布「完售」，總共只有146秒。更讓人意外的是，當天日本受法西颱風侵襲，導致交通大亂。

一般來說，承銷商把債券賣光所需時間平均為兩周。

軟銀創辦人孫正義近來進軍無線服務領域，投資Uber、WeWork等公司之際，相當仰賴日本國內的投資人，尤其是日本散戶。軟銀正準備透過最新一批發債籌資4,000億日圓，這批7年期債券的票面利率為1.38%。今年4月時，軟銀也發行了5,000億日圓債券。