川普可能放鬆伊朗制裁 油價重挫2% 降息預期助金價走高

2019-09-12 08:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三重挫逾2%，據傳美國總統川普考慮放鬆對伊朗的制裁，可能會使全球原油供應增加。金價周三上漲，因市場預期主要央行將放鬆貨幣政策。

布蘭特原油期貨下跌1.57美元或2.5%，結算價報每桶60.81美元。西德州原油期貨下跌1.65美元或2.9%，結算價報每桶55.75美元。

據傳川普討論放鬆對伊朗的制裁，以確保本月稍晚與伊朗總統羅哈尼舉行會面。彭博資訊引述消息人士稱，美國國家安全顧問波頓反對這種做法，他是川普政府中對伊朗採取強硬路線的最強烈支持者之一，但已被川普開除。

芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「市場反應如此劇烈的原因是，伊朗石油可能再度進入市場。波頓離開白宮，顯示伊朗石油可能會重返市場。」

伊朗國家媒體報導，羅哈尼周三向法國總統馬克宏表示，在美國仍實施對伊朗的制裁之際，伊朗不會與美國進行談判。

黃金周三上漲，因投資人預期主要央行將放鬆貨幣政策。對風險較高資產的需求改善，令金價維持在四周低點附近。

黃金現貨上漲0.6%，至每英兩1,494.90美元。美國黃金期貨上漲0.3%，結算價報每英兩1,503.20美元。

IAA Bank全球市場總裁Chris Gaffney表示：「如果歐洲央行（ECB）宣布再次降息或增加流動性，應該會提振貴金屬價格。低利率和全球成長放緩有助進價走高，若緊張局勢加劇、對降息的預期增強，金價有望邁向1,500美元。」