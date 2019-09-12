日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

2019-09-12 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今年10月1日日本消費稅要從8%提高為10%，國人赴日旅遊住宿、購物、吃東西等得增加一些預算。但日本政府也宣布食品、報紙可以維持8%的稅率，不只外國人，連日本人都搞不清楚到底哪些消費不受影響。舉例來說，到牛丼、速食店外帶消費稅8%，內用就要付10%的稅；啤酒消費稅10%，無酒精的啤酒飲又是8%。

依日本政府規定「外帶」餐點是減稅項目，但外帶、內用的定義十分複雜。比如在迪士尼、大阪環球影城等遊樂園的餐廳內用餐是10%，在小賣店附屬管理的室外桌椅食用，也算內用；但買了以後，拿到其他地方，如坐在園內的椅子上吃，就算外帶。

此外，美食街內、立食店、路邊攤、關東煮、拉麵攤等，只要利用業者提供的用餐區，都是內用。在火車餐車用餐是內用10%，可是，坐在自己的座位，吃推車賣的零食等，又算外帶8%。

不少觀光客喜歡到日本超市買便當、熟食，買了帶回旅館房間吃當然算外帶8%，在超市用餐區現吃，就應付10%的稅。日本國稅廳又說，若超市的休息區明訂「不可飲食」而客人又在那裡吃買來的便當，仍算外帶的8%。

在超商的座位區吃買來的便當、炸物等，算內用。最崩潰的其實是超市、超商收銀員，得判斷顧客買了東西以後的「動向」。也有日本人覺得，外帶食物少2%的稅，等於變相鼓勵民眾邊走邊吃、或在地下鐵等公共場所吃東西，恐助長環境髒亂。

至於包裝內有玩具加糖果零食的「食玩」，日國稅廳說，如果食品的比例超過三分之二且售價在1萬日圓以下，就適用8%的稅率； 若是一個豪華的模型玩具配5個汽水糖，這種以玩具為主體的食玩，就不能用食品的優惠稅率。外帶速食店的兒童餐，有附贈玩具，但玩具為免費贈送的話，可用8%的消費稅。