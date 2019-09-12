歐元跌至一周低點 投資人關注歐洲央行利率會議

2019-09-12 08:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



歐元兌美元周三跌至一周低點，市場關注歐洲央行（ECB）的利率決策會議，一般預期ECB將進一步推出刺激措施以提振歐元區經濟。

DXY美元指數上漲0.32%，報98.645。

歐元兌美元下跌0.34%，至1.1006美元。消息人士上周表示，歐洲央行決策者傾向支持一項包括降息、承諾更長時間維持低利率以及因負利率副作用而補償銀行的計畫。許多決策官員也支持重啟資產購買計畫，但一些北歐國家反對，使這個問題複雜化。

Scot iabank首席匯市策略師Shaun Osborne表示：「光是放寬貨幣政策的想法，就可能令歐元目前處於守勢，然而我們並不完全認同激進寬鬆政策的預期，我們認為，決策政策會議後歐元可能反彈。」

日圓兌美元跌至8月1日以來最低，因市場對美中貿易談判持樂觀態度，提振風險情緒，降低對避險資產的需求。

美中貿易談判前，中國宣布排除對部分美國商品加徵關稅，試圖緩和激烈的關稅爭端。美元兌日圓 上漲0.22%，報107.77日圓。

英鎊下跌0.19%，至1.2323美元。主導挑戰英國首相讓議會休會決定的議員稱，蘇格蘭最高上訴法院周三判決，首相強森讓議會休會五周並不合法。

美國8月生產者物價指數（PPI）意外上升， 但整體生產者通膨趨勢依然溫和，強化金融市場對美國聯準會（Fed）下周降息的預期。投資人正密切關注美國消費者物價指數（CPI）和周五公布的零售銷售數據。