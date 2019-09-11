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港交所吃倫交所 業內人士怎麼看？

2019-09-11 23:23經濟日報 記者陳律安╱即時報導

香港交易所11日發布公告，擬以296億英鎊、較10日收盤價溢價22.9%的價碼，併購倫敦證券交易所（LSE）。業內人士認為，香港政局動盪，且深怕倫交所坐大，是港交所發起這樁併購的一個因素。

交易公司Markets.com表示，香港投資方想要遠離目前「反送中」抗議的政治動盪，可能是港交所欲併購倫交所的原因之一。香港首富李嘉誠的長江實業集團，先前也以33億美元收購英國釀酒廠及英式酒館Green King。Markets.com的威爾森說，香港集團觀察香港局勢發展，認為需要更多的國際曝險。

威爾森表示，除了香港政局動盪之外，倫交所擬以270億美元收購金融數據供應商Refinitiv，可能也是港交所欲併購倫交所的原因。若倫交所完成併購Refinitiv，將使它成為金融交易及數據領域的巨頭，也讓港交所等同業未來難以收購。因此，港交所在收購倫交所的條件中，加入倫交所需放棄收購Refinitiv。不過，倫交所於聲明中指出，「仍致力於」收購Refinitiv。

金融業者Louis Capital分析師凱利則認為，收購成局的可能性不高。港交所發起併購，乍看之下是抓緊英鎊疲軟契機，但倫交所的EV/Ebitda倍數（用以衡量公司估值）已處於歷史高位。

凱利表示，港交所是一家香港特區政府持有6%股權的公司，倫交所被香港公司收購，英國政界可能以國家安全為由擋下。美方也可能基於美國外國投資委員會（CFIUS）的擔憂，而提出反對。此外，港交所報價不夠高，也是可能破局的原因之一，畢竟英國股東不想要香港上市股票，且倫交所還必須要放棄收購Refinitiv。

倫敦交易所。路透
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香港證券交易所。路透
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香港英國反送中
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