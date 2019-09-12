維多利亞的秘密救銷售 超模要從天使走入凡間

2019-09-12 02:26 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



知名內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）將不再只仰賴一小群身材姣好的「天使」超模來吸引各界目光。為了拯救長期下滑的銷量，這家連鎖店將轉向對更廣泛的大眾行銷。

在10日的投資人大會上放映的維密和旗下青少女品牌Pink的最新廣告影片，出現比以往更多類型的模特兒。Pink先前還僱用了一名變性模特兒。針對這些新影片和圖像廣告，Pink執行長藿克說，她們是「真正的女孩」，「我喜歡這樣的多樣性」。

維密過去對超模的強調，已讓其失去不少女性的支持，並批評這家品牌與市場脫節。隨著顧客轉向其他採用更多不同身形和體型女性拍攝廣告的品牌，這家公司的內衣需求已逐漸降溫。

先前大力推動走性感路線的行銷策略的行銷長拉澤克（Edward Razek），上個月宣布離職。今年稍早該公司也表示，不會再在有線電視上轉播年度時尚秀。

剛上任不久的維密執行長梅哈斯（John Mehas）幾周前表示，他已開始改變公司的行銷策略，並計劃加速這些改變，包括在新行銷策略中加入回應「Me Too」運動的標語，「公司內現在有股很強的信念，那就是我們需要改變。」

維密的銷售已連續下滑好幾季，在2015至2018年間每年關閉約10家至30家門市，2019年度更結束了約55家門市的營業，並計劃於2020年再關40至50家。