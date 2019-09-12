澳洲大旱 羊毛業警報響

2019-09-12 02:26 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



澳洲羊群數量在6月底推估已降至6,530萬隻，比去年同期減少3.7%。 路透 分享 facebook 嚴重乾旱已使澳洲羊群數量降至100年來最低，進而威脅該國年產值30億澳幣（20億美元）的羊毛產業，畜牧業者正設法降低這個因氣候變遷帶來的傷害。

倫敦金融時報（FT）報導，澳洲每年都有旱季，但對東部的畜牧業者而言，今年的狀況極具毀滅性。澳洲氣象局的降雨量數據顯示，新南威爾斯和羊毛生產大本營墨累—大令盆地，自2017年元月到今年7月這31個月降雨量為歷來最低。

數據顯示，澳洲羊群數量在6月底推估已降至6,530萬隻，比去年同期減少3.7%。羊群數量在2017至2018年已減少6%，旱災導致牧草幾乎消耗殆盡，迫使農民開始購買飼料餵養牲口。

根據國際羊毛紡織品組織（IWTO），乾旱導致澳洲羊群的數量減少和產量下降，可能使今年用於服裝的澳洲羊毛產量年減12%至2.37億公斤。

財務有困難的畜牧業者別無選擇，不得不減少羊群數量，理由是買不起飼料。羊隻數量減少還面臨另一項因素，就是中國因爆發非洲豬瘟，對其他肉類需求大增，帶動羊肉價格上漲至歷史高點，因此羊肉都出口到大陸去了。

為了降低乾旱的影響，牧場已將牲口放養率降至65%，包括減少飼養牛隻，以降低土地需求，同時圈養羊群以助牧場草地恢復生長。

身陷困境的畜牧業者正聚焦關注氣候變遷帶來的威脅，及採用適合乾旱天候的策略以避免羊群數量及羊毛產量減少。以往對氣候變遷抱持懷疑態度的畜牧業者也開始遊說政府，要求採取更強硬的減排措施。

澳洲遊說團體FCA副主席兼畜牧業者普瑞爾表示，「畜牧業者正在對抗歷來最嚴重的乾旱。我們雖樂見政府推出援助方案，但這只是杯水車薪。我們迫切需要一項長期計畫來建立韌性，以對抗氣候變遷帶來的嚴峻天候狀況」。