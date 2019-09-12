美企忙籌資 掀IPO發債潮

2019-09-12 02:26 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／路透紐約11日電



美國企業顯然正趕忙利用當前股、債市長達十年來的多頭走勢進行籌資，以免經濟衰退可能來臨與選舉年股市波動升高，導致IPO與發債這兩大籌資窗口緊閉。

研究業者復興資本公司估計，約70家企業已向美國證管會提交上市申請。另據Dealogic的數據，美企上周發行的投資級公司債達720億美元，接近8月的發債總額。復興資本公司負責人史密斯表示，預期股市波動提高，以及創投與私募股權業者渴望取得流動性，將帶動市場在年底前迎來一波波IPO，包括送餐業者Postmates、健身新創公司Peloton Interactive等公司。她說：「IPO市場未曾關閉過，而且在報酬率變差前都不會關閉」。

關注新上市企業的考夫曼聯合基金經理人史都華說，2020年美國總統大選的相關動盪，都可能不利於明年上市的健康照護企業，促使一些公司提前在今年底前上市。

Uber與Lyft等先前高調上市公司，後來股價表現令人失望的後遺症，促使一些企業趕在此時IPO，理由是再拖延下去，籌資市況不見得較有利。

另一方面，鑑於美中貿易戰衝擊全球經濟，以及美國30年期公債殖利率降至歷史低點，就連蘋果、迪士尼等滿手現金的企業也加入發行新公司債的行列。