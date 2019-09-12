川普推文 拋負利率建議

2019-09-12 02:25 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



長久以來川普（右）頻頻催促Fed主席鮑爾降利率，但這回甚至認為大可降到負值。 美聯社 分享 facebook 美國總統川普11日再度敦促聯準會（Fed）降利率，甚至首度拋出負利率建議，認為這麼做可減輕政府舉債負擔。

川普11日在推特上發文說：「Fed應該把我們的利率降到零，甚至更低，然後我們應開始進行債務再融資。利息成本就可大幅下降，同時顯著拉長期限。我們有偉大的貨幣、國力和資產負債表。美國理應總是支付最低利率。」

長久以來川普頻頻催促Fed主席鮑爾降利率，但這回呼籲的降息幅度遠超過之先要求降的1個百分點，甚至認為大可降到負值。7月底Fed降息1碼（0.25個百分點）後，聯邦資金利率目標區間目前為2%-2.25%。一般預料Fed本月17-18日開會時，可望再降1碼。

川普還說：「通膨無虞！只是鮑爾和Fed太天真，不讓我們做他國已在做的事。一生一次的機會，就因這些呆瓜而將要錯失。」川普曾一再指出，歐洲最大經濟體德國的利率水準已降到負值。

世界多國央行已實施負利率政策，包括歐洲央行（ECB）、瑞士國家銀行（SNB）和日本銀行（BOJ），都已把政策利率降到低於0%，以提振貸款需求、刺激經濟成長。但川普未提及的是，這些央行採行負利率是迫不得已之舉，至今在提振成長或拉抬通膨方面都未顯著見效，卻產生一些副作用，包括懲罰存款戶並打擊銀行獲利。

在川普推文拋出零利率和負利率想法之前，美國大型銀行已經準備因應零利率時代。摩根大通（JP Morgan Chase）執行長戴蒙10日表示，該行內部已開始討論若利率降到零或更低，該如何收費，才能賺錢。但他強調，目前並不認為利率會降到零。