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景氣壞兆頭？ Google搜尋「衰退」、「金價」激增

2019-09-11 19:42經濟日報 記者陳律安╱即時報導

Google搜尋引擎已成為人們生活的一部分，其搜尋結果或許可為未來景氣提供指引，而今年關於衰退的搜尋激增，對全球經濟可不是好兆頭。

人們8月在Google上搜尋「衰退」及「金價」的次數激增，凸顯全球經濟憂慮漸增。而「油價」搜尋則持平，顯示投資人仍在尋找油價方向。某項搜尋結果激增，往往意味著波動性達巔峰，以及價格趨勢改變。

今年1至8月，關鍵字「衰退」的每月搜尋量暴增226%，且持續攀升，接近2008-2009年金融海嘯水準。以百分制衡量，每月搜尋從年初的16升至上月的62。上次相關搜尋短期內成長逾一倍，是在2007年12月，當時標普500指數展開超過一年的跌勢、重挫54%。儘管標普500指數從現在價位回升的可能性無法排除，但分析Google搜尋結果顯示，該指數還有進一步下探的空間。

「金價」搜尋量也從年初的45成長一倍至92，凸顯投資人仍持續買進該貴金屬，避開其他風險資產。今年1-8月「油價」搜尋量則持平，顯示投資人在進入油市前仍需判定油價方向。本月金價持穩於約每英兩1,500美元，西德州中級原油價格仍維持在55美元左右的價位。金價-油價比將上揚，直到其他因素發酵。

Google上人們搜尋衰退、金價的次數激增。美聯社
Google上人們搜尋衰退、金價的次數激增。美聯社
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油價金價標普
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