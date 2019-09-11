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iPhone 11平淡無奇 蘋果股票投資人為何興奮？

2019-09-11 16:50經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

蘋果10日發表iPhone 11系列新手機，大致與市場預期相符，處理器速度加快了、相機功能升級了、電池續航力更長了，但稱不上重大的革命性創新。

你可能以為這令蘋果股票投資人很不悅。事實不然。蘋果10日股價不跌反漲，收盤漲1.2%至216.7美元。而且，蘋果今年來股價已大漲35%，成為道瓊工業股價指數表現最優異的成份股，漲幅比家得寶、威士、微軟和寶鹼（P&G）還大。

投資人對蘋果展望樂觀的一大因素是，蘋果10日宣布的定價策略可望帶動買氣。相較於兩年前蘋果宣布第一支售價突破1,000美元的iPhone，如今蘋果頂級新iPhone價格下滑了，新發表的iPhone 11定價為699美元，比預定取代的iPhone XR還便宜50美元。

此舉讓蘋果能以較低價格吸引一群新顧客加入蘋果廣大的生態系。Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）說，iPhone 11的價格這麼訂，「明白顯示蘋果聚焦於在重要市場大中華地區激起需求 」。

同樣令投資人興奮的是，蘋果旗下的服務事業（包含Apple Music和其他串流內容，以及AppleCare保固事業和Apple Pay支付服務等）比去年成長近13%。

也涵蓋Maps、Siri、iCloud的蘋果服務事業，如今占蘋果總營收比重達17%，僅次於iPhone（占總蘋果營收56%），但比iPad、Mac和Apple Watch等穿戴裝置的占比高。

拜蘋果最近與高盛、萬事達卡聯手推出Apple Card信用卡之賜，服務事業可望進一步成長。

蘋果10日也宣布Apple Arcade遊戲服務，本月19日推出，每月收費4.99美元。影片串流服務Apple TV+訂於1日推出，月費4.99美元。

因此，即使新iPhone可能令一些技術專家覺得平淡無奇，只要一般消費者繼續使用現有的iPhone、iPad、Mac和Watch，那麼蘋果可望繼續靠訂費「月進斗金」。

不過，分析師對蘋果的未來看法分歧。Refinitiv的資料顯示，22位追蹤蘋果股票的華爾街分析師給予這檔股票「買進」或「強力買進」的評等，但也有21位分析師給蘋果股票「中立」或「賣出」的評等。華爾街的共識目標股價只比目前價位高5%。

而且，儘管蘋果股價今年來漲幅可觀，但與去年創新高的價位相比仍低9%左右。當時蘋果市值超越1兆美元，如今已減為9,450億美元，落後微軟公司。

與其他重量級科技股相比，蘋果股價相對便宜，目前的預期本益比僅約17倍，反觀Google母公司Alphabet、臉書和微軟的本益比都在20倍至25倍之譜。這可能是說服投資人長抱蘋果股票的原因之一。

蘋果坐擁巨額現金，財務長梅斯特里在7月法說會上表示，蘋果資產負債表上的現金超過2,100億美元，扣除債務後仍有1,020億美元。投資人可能望期待蘋果運用現金加發股利、擴大買回股票、進一步投資研發，甚至展開併購。

新iPhone或許激不起科技專家的熱情，但股票投資人仍看好蘋果獲利前景。美聯社
新iPhone或許激不起科技專家的熱情，但股票投資人仍看好蘋果獲利前景。美聯社
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