機票加重環保稅不夠，航空業硬起來減碳！解方之一：求救大麻和家用垃圾

2019-09-11 15:54 商業周刊 邱碧玲／商業周刊



今年夏天，歐洲熱浪、南美洲亞馬遜雨林大火帶動減排議題，航空業再度成環保團體的靶子。研發取代長途飛行所需100噸化石燃料的替代能源，是業界的「下一件大事」，從政府到民間都吹起一股「腦力風暴」（brain storm）。

近日亞馬遜雨林爆發嚴重大火，帶動減碳議題。 歐新社 分享 facebook

8月底，德國執政黨團的聯邦議員杜布林特（Alexander Dobrindt）對當地媒體《畫報》（Bild）說，近期將呈交一份提案，針對費用低於50歐元（約合新台幣1,720元）的航班加徵「懲罰性稅收」（penalty tax）。他強調：「我想要保護氣候的念頭，勝過有競爭力的價格。」

飛機每公里碳足跡，是火車20倍

數字顯示，所謂有競爭力的價格，真的是非常有競爭力。舉例來說，從德國柏林搭機飛往義大利威尼斯，價格最低僅8歐元，還不到火車票的十分之一！但是飛機的碳足跡每公里為285公克，高居所有交通工具之冠，更是火車的20倍。

杜布林特主張：「搭飛機必須訂出最低價格，但鐵路旅行則應降低增值稅（編按：一般為19％）。」確切稅額尚不清楚，不過已經引爆政壇口水戰，航空事務官員賈佐貝克（Thomas Jarzombek）反對：「只會傷害低收入乘客。」產業公會則是贊成：「如果可以制止不經濟的低價，就不該反對。」

德國這項提案有前例可循。7月初法國宣布，明年針對所有當地機場起飛的航班乘客加徵1.5歐元到18歐元（約合新台幣52元～620元）的環保稅，預計每年挹注稅收1億8千萬歐元，用以投入鐵路等比較環保的基礎建設；瑞典的徵收額度高達每張40歐元，英國則是考慮將碳抵消成本納入機票票價中，但用戶可以選擇不支付。

歐洲數國政府拿航空業開刀，除了因近兩年氣候變遷劇烈，民間由下而上動員的影響力也在發酵，尤其是瑞典16歲女學生通蓓（Greta Thunberg）發起罷課及抗議行動，半年多竟已動員全球超過百萬名學生跟隨；「飛行羞羞臉」（Flygskam）、「火車好棒棒」（tågsemester）等自發性拒搭飛機運動也在歐洲落地。

這一場運動很有感，至少航空公司高層聽到了。歐洲廉價航空易捷（EasyJet）執行長倫格蘭（Johan Lundgren）坦承：「航空需要徹底自我改造。」但全產業的共識是，就連減排一半的目標都可能直到2050年才能達成。碳足跡專家伯納斯－李（Mike Berners-Lee）指出：「癥結在於，我們還沒找出可以不燃燒100噸化石燃料的長途飛行替代做法。」

開發100噸替代能源，儼然已成為航空業的「下一件大事」、綠能業的聖杯，為此，各種實驗已經上路。

廢物製成生質燃料，碳足跡較石化類少8成

擁有英國航空、西班牙航空的國際航空集團（IAG）承諾，20年內投資4億美元開發替代燃料，其中最有希望的領域之一，是可以直接採用的替代低碳燃料，包括植物、廢物或藻類製成的生物燃料，以及再生能源製造的合成燃料。

英國《金融時報》指出，生物燃料算是目前商業化腳步最快的技術，但規模仍小，在替代噴氣燃料（Alternative Jet Fuel）領域裡，代表之一是美國加州的清潔能源初創商AltAir Fuels，專研農、畜廢物轉化生質燃料。

財經媒體彭博（Bloomberg）報導，2011年，AltAir Fuels聯手國防部精煉牛脂、雞脂和大麻類植物當作燃料，是第一批成功實驗可直接混入現行燃油並用的業者。去年被位於波士頓的世界能源（World Energy）收購，生質柴油與航空燃料產能躍過2.45億加侖，主要商用飛機客戶是美國聯合航空（United Airlines）。

此了農、畜廢物之外，工業與家用垃圾轉燃油也被視為一舉兩得的前瞻技術。商業雜誌《企業》（Inc.）報導，位於加州的支點生質能（Fulcrum BioEnergy）是最被看好的垃圾貨幣化業者。它主要是從家庭垃圾中分離出有機類型，製造成生質燃料，標榜碳足跡比石化燃料少80％，美國、英國與亞洲的航空都爭搶投資。

支點僅僱用20多位員工，在農業部資助下於美國內華達州設立第一座生質燃料廠，年產量約5,000萬加侖；今年開始蒐集城市的固體廢物，預計2022年再蓋7廠，產量翻5倍。《企業》說，它除了硬體設備花錢，其他「材料」成本不僅幾乎免費，而且供不應求！每加侖售價5.2美元，幾乎是現行油價一倍，要是技術突破量產限制，獲利潛力可觀。

造「油電混合飛機」，波音、勞斯萊斯也投入研發

還有一種討論度甚高，但難見突破的技術：油電混合飛機。沒錯，這就是電動車之王特斯拉（Tesla）明星創辦人馬斯克（Elon Musk）的終極目標，除了傳統飛機硬體製造商波音（Boeing）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）都投入研發，初創企業也加入，好比以色列的航程（Eviation）。

今年6月，航程在巴黎航空展期間推出一款名為「愛麗絲」（Alice）的電動飛行計程車，號稱可承載9名乘客，飛行距離超過1,000公里。《金融時報》說，這類超小型飛行器往往與低成本、短距離的廉價航空合拍，也是技術突破最好的試驗項目。

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