佛里曼專訪任正非：華為遞橄欖枝願與美企分享5G技術

2019-09-11 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



向來支持美中貿易戰的紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman），近日接受中國大陸電信大廠華為的邀請，前往深圳專訪華為創辦人任正非，並在10日以「華為有項有助結束該公司與川普戰爭的計畫」為題，在紐時刊出他的觀察。佛里曼認為，美方官員從未提出華為設備對美造成國安危險的證據，而華為現在遞出橄欖枝，願與美國司法部對話，且願意將其5G技術分享給美國公司。

佛里曼曾三度榮獲美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」，他探討全球化趨勢的著作《世界是平的》廣受矚目，曾多次來台演講。他雖主張全球化，但也支持美中貿易戰，認為中國在部分貿易作法上的確需要改變，但他並不完全認同美國總統川普加徵關稅的作法，也極憂心如今情勢可能導致美中經濟脫鉤，為兩國及全球榮景蒙上陰影。

華為提議將5G技術分享給美國公司

佛里曼在文中說，他接受華為的邀請，在華為總部所在的深圳，專訪了任正非，任首度提議願與美國司法部協商談判，解決美方與華為的諸多問題。

任正非說：「如果美國真誠與我們接觸，保證改變他們對華為的不理性方式，那麼我們願意對話。美國不應試圖就一些微不足道的事來摧毀華為，如果美國覺得我們做錯了什麼，我們可真誠討論，找出合理的解方。」

任正非還強調，華為願意與美國司法部討論，議題完全不受限。

佛里曼說，任正非首度提議，如果美國仍不信任華為在全美裝置華為的設備，那麼他準備將該公司的整個5G平台，授權給任何願意製造、裝置、營運且完全獨立於華為的美國公司；也就是說，華為願意將他們的5G科技和技術分享給美國公司，讓美國公司可建立自己的5G產業，但「美方必須在某種程度上接受我們，好讓這種情況發生」。

任正非還說，屆時美國公司也可「修改我們的5G科技，以符合美國的安全需求」，甚至可「改變軟體程式，那樣美國將可確保其資訊安全」。

佛里曼認為，上述提議顯然是華為遞出的橄欖枝。

目前為止沒有人發現華為的「後門」

華為是美中貿易戰的焦點之一，美方在今年5月將華為及其附屬公司列入「實體清單」，要求美國公司在未獲許可的情況下，不得出售硬體設備、晶片、軟體及服務給華為。佛里曼就美方的上述舉動，打了一個比方，說那就約略相當於中國告訴蘋果公司，不准蘋果在中國或中國的任一亞洲貿易夥伴那裡，製造或銷售手機。

佛里曼說，他不知道美方的作法是否正當，那需要接觸美國情報才能判斷，但他知道，值得努力去緩和華為危機，否則，美中雙方將邁向「一個世界兩套科技區」──中國區及美國區，兩區中間則是一堵數位柏林圍牆。

這篇文章指出，美國官員認為，華為會在其設備中，裝設中國情報單位可加以利用的「後門」，但截至目前為止，沒有人發現任何「後門」，至少是從無報導說是發現了華為的「後門」。這一點正是現今川普團隊不只面臨華為挑戰，也面臨美國許多供應商質疑之處。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）9日告訴彭博商業周刊，當微軟要求美國政府監管部門解釋華為禁令的原因時，他們得到的答覆多半是：「如果你知道現在我們所知之事，你就會同意我們。」微軟回應說：「那好，請展示你們所知之事，如此我們就可以自行決定判斷。那才是美國這個國家的運作方式。」

佛里曼指出，他不知道這其中究竟誰的說法為真，如果華為真的很惡劣，「讓我們取得證據，且把它列上黑名單」，如果情況並不那麼清楚，川普團隊應該至少研究一下任正非的上述提議，看看是否有辦法，讓華為使美國情報專家安心，並展現其良好行為。

川普衝動多變使中方寧願談判拖延

佛里曼在專訪前後，還去了北京、香港等地，他說他離開中國時，有幾種感受。其一是，美中雙方近期有可能談出一紙有限的協議──美國撤回部分關稅，交換中國重新開始採購美國產品，特別是美國農產品。

但佛里曼說，他的另一種感受是，中國大陸國家主席習近平不太可能像川普要求的那樣，簽下某種大協議或大幅讓步。這其中部分原因是，習有來自國營企業及中共內部強硬派的壓力，且數月以來川普衝動的威脅、關稅、稱讚、更多威脅，明顯讓許多中國官員斷定，川普是個不穩定的人，他總是需要別人看到「川普贏」且羞辱對手，因此若想有個雙贏的大協議，川普是靠不住的，還不如就讓談判拖下去。