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美元持穩 市場聚焦ECB貨幣政策會議

2019-09-11 08:08經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美元兌歐元周二持穩，投資人預期歐洲央行（ECB）將周四決策會議進一步調降已在負值的利率，並重啟資產購買計畫。

DXY美元指數上漲0.05%，報98.326。

美元兌歐元變動不大，報1.1045美元。

投資人正在評估，ECB的貨幣刺激措施是否能有效對抗歐元區的經 濟疲弱。富國銀行匯市策略師Erik Nelson表示：「本周焦點是ECB決策，但也可能出現讓市場失望的結果。」

消息人士上周透露表示，ECB決策官員傾向於推出 包括降息、承諾更長時間維持低利率，並就負利率的副作用向銀行提供補償等刺激計畫。許多人也支持重啟資產購買計畫，但一些北歐國家的反對問題複雜化。

美國本周公布的消費者物價指數和零售銷售數據也是關注重點，市場普遍預期Fed將在9月17日至18日的決策會議調降利率。

德國考慮制定「影子預算」，避開憲法規定的債務限制，增加公共投資，歐元獲得短暫提振。德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）周二表示，能透過向經濟注入數以 十億歐元計的資金來應對可能發生的經濟危機。

不過，德國總理梅克爾周二表示，德國政府將堅持平衡預算政策，降低了外界對德國財政刺激計畫的預期。

日圓兌美元跌至8月2日以來最低水準，消息人士透露，因美中貿易戰的影響範圍擴大，日本央行決策官員在9月18日至19日的政策會議上，對討論擴大刺激的可能性更加開放。

德國ECB美元貿易戰梅克爾
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