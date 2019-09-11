川普開除鷹派顧問波頓 油價下跌、避險需求下滑打壓金價

2019-09-11 07:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二小幅下跌，美國總統川普開除國家安全顧問波頓，市場猜測伊朗原油出口將重返市場。金價周二跌至近一個月來最低水準，因公債殖利率和美元走高，降低避險資產的吸引力。

布蘭特原油期貨下跌0.21美元或0.34%，結算價報每桶62.38美元。西德州原油期貨下跌0.45美元或0.78%，結算價報每桶57.40美元。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示，川普無預警開除波頓，市場將此解讀為川普政府對伊朗的態度可能軟化，是雙方重啟協商、伊朗原油可能返回市場的信號。

川普去年退出核協議後，美國再次對伊朗實施制裁，導致伊朗原油出口減少逾80%。今年5月，美國終止了對伊朗石油進口國的制裁豁免，希望把伊朗的石油出口減少到零。

沙烏地阿拉伯新任能源部長阿布都阿濟茲親王保證，石油輸出國組織（OPEC）及其盟友將繼續減產，則為油價提供支撐。阿布都阿濟茲表示，沙國石油政策不會發生根本性變化，且OPEC+聯盟將長期存在，並呼籲OPEC成員國遵守產量目標。

OPEC+的聯合部長級監督委員會（JMMC）將於周四在阿布達比召開會議，報告減產的執行情況。

黃金價格周二跌至近一個月來的最低水平，因公債殖利率率和美元走高，削弱避險資產的吸引力。

黃金現貨下跌0.4%，報每英兩1,492.20美元，一度觸及8月13日以來最低的每英兩1,486美元。美國黃金期貨下跌0.8%，結算價報每英兩1,499.20美元。

美國公債殖利率追隨德國公債殖利率走勢，攀升至數周高點，因中美貿易緊張局勢緩解的希望以及投資人對全球央行推出財政刺激措施的預期，提振風險胃納。

RJO Futures高級大宗商品策略師Phillip Streible表示：「投資人將避險資產出清，目前沒有理由避險。」

不過分析師認為，黃金的上漲趨勢仍未改變，因全球經濟增長風險揮之不去，且美中貿易前景仍不明朗，成為金價的支撐。

投資人正在等待歐洲央行（ECB）周四的會議，市場普遍預期ECB將降息，也認為美國聯準會（Fed）下周將調降利率，應對全球經濟下滑的風險。