美股持平 投資人等待ECB和聯準會利率決策

2019-09-11 07:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周二持平，能源和工業類股上揚，抵銷科技和房地產類股下跌的影響，投資人等待歐洲央行（ECB）和美國聯準會（Fed）的利率決策。

道瓊工業指數上漲73.92點或0.28%，至26,909.43點；標普500指數上揚0.96點或0.03%，報2,979.39點；那斯達克指數下跌3.28點或0.04%，至8,084.16點。

紐約SlateStone Wealth LLC的首席投資策略師兼高級投資組合經理Robert Pavlik表示：「投資人轉向以價值為導向的股票，並尋求降低投資組合中的風險。」

市場普遍預期Fed和ECB將降息以提振全球經濟。德國財政部長表示，已準備好透過經濟刺激計畫應對可能出現的經濟衰退。

蘋果股價上漲1.2%，該公司在秋季發表會上宣布，串流媒體服務Apple TV+將於11月1日推出，並發表最新款的iPhone和智慧手表。

速食連鎖企業Wendys股價周二暴跌10.2%，因該公司預計2019年全年經調整後獲利將下降。

Wendys的競爭對手麥當勞宣布將收購矽谷初創企業Apprente，股價大跌3.5%，拖累道瓊指數。