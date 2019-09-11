毫無驚喜的發表會...蘋果新產品重點一次看

2019-09-11 04:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



蘋果於台北時間11日凌晨1時舉行秋季新品發表會，一口氣發表三款新iPhone、一款iPad、一款新的Apple Watch智慧手表，並釋出Apple TV+影音訂閱服務及Apple Arcade遊戲訂閱服務得更多細節，大致與市場預期相符，高階機種iPhone 11 Pro系列為999美元起，20日上市。

蘋果在發表會一開始的開頭影片，就已大致「破梗」，簡單統整了屆時會發表的產品資訊，例如將有新款Apple Watch、iPhone將配備更強的相機鏡頭等。

以下為蘋果發表的新品資訊：

●iPhone 11 Pro系列新機：

包括5.8吋螢幕的iPhone 11 Pro、和6.5吋螢幕的iPhone 11 Pro Max，iPhone 11 Pro售價為999美元起，iPhone 11 Pro Max為1,099美元起，13日起開放美國等逾30個國家或地區的消費者預購，20日上市。

iPhone 11 Pro系列新機有四種顏色可選，包括新的午夜綠（midnight green）、太空灰、銀色及金色，也分別有64GB、256GB及512GB等三種容量版本。

蘋果特別強調iPhone 11 Pro系列配備的Super Retina XDR顯示器、蘋果設計並採用7奈米製程的A13 Bionic晶片，以及新的三鏡頭系統。

Super Retina XDR顯示器為客製化的OLED螢幕，讓用戶享用高畫質的瀏覽體驗；蘋果宣稱，A13 Bionic為歷來智慧手機運算速度最快的晶片，比A12晶片快20%，且強化機器學習功能，以更快的神經網路引擎即時分析照片和影片。

iPhone 11 Pro系列後端採用由120度超廣角鏡頭、廣角鏡頭及遠攝鏡頭共同組成的三鏡頭系統，且與iOS緊密整合，也能拍攝4K影片。iPhone 11 Pro的電池續航力比iPhone XS多四小時，iPhone 11 Pro Max更多出五小時，充電速度也加快。

●iPhone 11：

配備6.1吋Liquid Retina顯示器，售價為699美元起，13日起開放給美國等逾30個國家的消費者預購，20日上市。有六種顏色可選，包括紫色、綠色、黃色、黑色、白色以及紅色，也有64GB、128GB及256GB等三種容量版本。

這款手機也配備A13 Bionic晶片，支援Haptic Touch功能，並且採用包括120度超廣角鏡頭與廣角鏡頭的雙鏡頭系統，兩顆鏡頭均為1,200萬像素。

●10.2吋iPad：

有銀色、太空灰及金色三種顏色可選，Wi-Fi版本的329美元起，Wi-Fi加行動上網版本為459美元起，即日起可在美國等逾20個國家預購，9月30日上市。

這款第七代iPad的容量有32GB與128GB等兩種版本，配備10.2吋Retin顯示器，可搭配Apple Pencil與Smart Keyboard，並採用iPadOS作業系統。

這款iPad機殼全由回收鋁製成，使用A10 Fusion晶片，採用Touch ID指紋辨識系統，後端鏡頭為800萬像素，單次充電的電池續航力長達10小時。

●Apple Watch Series 5：GPS版本售價399美元起，GDP+行動上網版本為499美元起。GPS版本即日起開放預購，20日在美國等約40個國家或地區上市；GDP+行動上網版本也是即日起開放預購，但20日僅在在美國等約20個國家或地區上市。

Apple Watch Series 5擁有更多表殼材質可選，包括全新的鈦材質，還有鋁、不銹鋼以及陶瓷可選，配備Always-On Retina顯示器、內建指南針功能，且即便身邊沒有iPhone，也能撥打超過150個國家的緊急電話。

蘋果特別凸顯Always-On Retina顯示器，會時時顯現時間與重要資訊，且會根據用戶的手腕動作，調整與最佳化顯示效果、並保存電力，電池續航力可達18小時。若結合watchOS 6，用戶可使用Cycle Tracking、Noise應用程式及活動區市等新的健康與健身功能。

這款新品上市後，GPS版本的Series 3售價調整為199美元起，GDP+行動上網版本則為299美元起。

●透露更多訂閱服務的細節：

－Apple Arcade遊戲訂閱服務

9月19日起在App Store推出，每月要價4.99美元，且能免費試玩一個月。用戶能在iPhone、iPad、iPod touch、Mac及Apple TV等蘋果的裝置，玩超過100種遊戲，也提供線下遊玩，單一訂戶能透過Family Sharing，與多達六名家族成員共用。

Arcade在iPadOS與tvOS 13的推出時間要到9月30日，macOS Catalina則要到10月。

－Apple TV+影音訂閱服務

11月1日起在超過100個國家或地區推出，每月要價4.99美元，能免費試看七天，且即日起購買iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch或Mac的消費者，能免費看一年。此服務也允許能透過Family Sharing，與多達六名家族成員共用。

●重點總整理：

彭博資訊指出，蘋果這次新品發表會可簡單統整為五大重點：

－更強大的相機鏡頭：iPhone 11與iPhone 11 Pro系列的相機鏡頭功能都有重大更新，凸顯蘋果寄望以更強大的相機功能，刺激iPhone銷售。

－價格：iPhone 11比iPhone XR便宜約50美元，高階機種的價位則差不多，但調降前幾代機型的價格，也是要刺激銷售。從價位看起來，蘋果似乎還沒把iPhone預定12月15日起將被加徵關稅的新增成本，轉嫁給消費者。

－Apple Watch沒太多變化：看起來差不多，只是機殼多了鈦材質可選、以及採用Always-On螢幕。

－iPad也差不多：螢幕變大了，但其他的變化不多。

－4.99美元：蘋果的影音與遊戲訂閱服務月費都是這個價位。