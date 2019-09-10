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紐約聯準銀調查：美國家庭通膨預期降至多年低點

2019-09-10 21:16經濟日報 記者陳律安╱即時報導

紐約聯邦準備銀行最新的每月美國家庭調查顯示，8月通膨預期降至多年低點，原本就擔憂通膨預期走低的聯準會（Fed）官員看來並未得到太多安慰。

根據調查結果，美國8月對未來一年通膨率預期的中位數降至2.4%，為該調查六年前開始至今最低點。剔除短期波動影響的未來三年通膨預期，則滑落至2.5%，為2017年5月以來最低點。

紐約聯準銀行說，民眾對房價、醫療照護成本、房租變動的預期，也降至紀錄低點。8月房價變動的預期中位數減0.1%，下滑至2.9%，為去年12月以來首降。該報告並指出，民眾對一年後的收入成長預期降低，對失業的擔憂提高。

聯準會密切關注通膨預期，因為官員認為這是實際物價壓力的重要驅動力。聯準會官員基於低通膨、全球經濟成長減速、貿易政策不確定性等因素，於7月實施自2008年金融海嘯以來首度降息。市場普遍預期，聯準會將在9月17日至18日舉行的會議再度降息。

較受聯準會青睞的消費者物價通膨指標PCE物價指數，7月上升1.4%，但在這段經濟擴張期都低於2%的目標。隨著實質通膨率未提升，近年來通膨預期普遍下滑。

紐約聯邦準備銀行的調查顯示，通膨上揚的壓力或許比預期更短暫，通膨預期疲弱，並非聯準會所樂見。

調查顯示，美國民眾的通膨預期滑落至多年低點。 路透
調查顯示，美國民眾的通膨預期滑落至多年低點。 路透
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通膨聯準會紐約
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