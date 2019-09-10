香港抗爭實踐李小龍哲學 最讓港府頭痛

2019-09-10 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



香港政府高級顧問陳智思一直在尋找反送中抗議的代表，希望政府跟這個代表談妥後，就能結束三個多月來的亂局。

陳智思跟示威者共進午餐，也跟反對港府的朋友聊天，那些人常說，如果特首林鄭月娥能在示威者的五項訴求中做到兩項，抗爭就會結束，不過他們之中沒有人能保證，其他人不會再上街，甚至在林鄭撤回逃犯條例修正案後，還是沒有人能這樣保證。

陳智思6日接受彭博資訊訪問時說：「只有一個人停止抗爭當然不夠，我到底要找誰談？我甚至沒法說服港府坐上談判桌，因為港府不知道要跟誰打交道。」

彭博資訊指出，缺乏明顯的領導者是這波抗爭持續這麼久、而且看不到結束跡象的主因之一，而這是刻意安排。

2014年香港民眾發動「讓愛與和平占領中環」（簡稱占中）抗議，爭取特首和立法會全部議席普選，由於領導者很明顯，後來多數都被捕並遭判刑，而且靜坐抗議連續79天，導致支持者疲勞。有鑑於此，現在組織示威者盡量不暴露身分，並在Telegram這類難以追查的網路平台上發動抗議，而且抗議活動採「快閃」形式，只要警方發射催淚瓦斯，示威者就分散到別的地方。