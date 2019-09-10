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策略師：中國將贏得貿易戰 七年內擺脫對美國科技依賴

2019-09-10 18:37經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

一名策略師9日向CNBC表示，中國大陸將在貿易戰中戰勝美國，而且終將擺脫對美國科技的依賴。

獨立策略公司（Independent Strategy）總裁兼全球策略師羅契（David Roche）說：「中國絕對不會再信任美國，並且將在七年內實現科技獨立。」

中國大陸向來依賴美國供應商供應晶片、軟體、數據機及噴射引擎等關鍵技術零件，但兩國長期貿易戰的近期發展，使這些關係緊張並影響雙方的企業。

今年5月，美國將大陸科技巨人華為列入黑名單，限制該公司購買美國製造的晶片和軟體，除非獲得許可。 一些美國行動網絡公司也使用華為的設備，而其他美國公司表示，這份黑名單將影響其營收。

字母公司（Alphabet）的Google也停止與華為的所有商業活動，意味著未來華為的手機將不再安裝Google的安卓（Android）作業系統。

根據報導，中國大陸正在訪調國內的科技業者，以衡量對美國供應商的暴險程度，並加快自家科技產業的發展。

例如，大陸正在發展自己的晶片產業。 根據政府主導的「中國製造2025」計畫，目標是在2020年前生產40％的半導體，以及在2025年前生產70％晶片。

戰略及國際研究中心（CSIS）的一項研究報告說，目前中國大陸使用的半導體中只有16％在國內生產，其中只有一半是由陸企製造。

羅契預測，儘管華府與北京將在10月初恢復談判，但貿易戰短期內不會結束。他解釋說，因為美中貿易戰不只是貿易問題。

羅契說：「這是一個正在崛起的全球強權和正在式微的全球強權之間的衝突…，不僅與貿易有關，也是關於科技以及思想的自由流動…」「因此，這是一場非常廣泛的衝突，根本就不會消失。」

半導體黑名單
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