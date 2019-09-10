台灣加強與矽谷連結 近3年137學者、161團隊來美

2019-09-10 15:29 世界日報 記者 世界日報 記者 李榮 ／桑尼維爾報導



台北駐舊金山科技組9日舉辦年度媒體活動，上任滿三年的科技組長葉至誠回顧三年來的努力，以及未來的方向。葉至誠表示，過去幾年台灣很重視人才培育，無論鼓勵年輕人來美國學習、創業，或是舉辦強調傳承的業師座談，都為加強台灣與矽谷連結，並繼續推動台灣新創產業生態圈的發展。

葉至誠說，三年來共送137位學者來美國，其中72%是到灣區，主要分布在柏克萊加大與史丹福大學。在創業部分，也有161個團隊來美，進駐的加速器以「plug and play」為主。還有科技部推動的Leap計畫，送年輕人到美國實習，過去三年總共35位專業人士到矽谷的公司實習，其中多數在南灣，很多人也已經學成返台。

科技組也積極推動業師座談，傳承經驗、強化人脈網路；從2017年到現在已經辦了12場座談。今年中秋節當天，還會在柏克萊辦另一場，邀請創投謝忠高等人座談。

他表示，軟體的世界最重要就是人才。台灣非常重視人才培育，政府當然也意識到年輕人到美國人數愈來愈少的問題，因此過去投入很多資源鼓勵，成效已經展現。人才來美創業或者實習、深造，無論在科技領域、創新創創業，還是生技醫療領域，灣區都是重鎮。

葉至誠指出，從失業率與GDP的評比分析來看，台灣已經在已開發國家之列，「我們要很珍惜自己的成果，台灣有很好的基礎，在這個基礎上發揮。」