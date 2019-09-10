川普推文成顯學 影響股市金融大局

2019-09-10 14:26 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



川普總統個人特色十足的推文，深深牽動金融市場的高低起落，摩根大通銀行(J.P. Morgan)特別推出一款有助於研判川普推文如何影響金融大局的指數。

摩根大通銀行的策略專家團隊，將這款指數命名為Volfefe，分析川普推文是否導致公債殖利率變動，因為這是全球最受矚目的金融指標之一，對於包括股市在內的幾乎所有投資標的物價格，都有著牽一髮而動全身的影響。

摩根大通銀行指出，名稱源於川普拼字錯誤covfefe的Volfefe指數顯示，特別對於較為短期的獲利率變動，川普各種推文足以解釋為何市場出現反覆無常的波動。vol指的是volatility，通常指股市的波動。

分析指出，過去這段期間，川普推特發文顯得較往常更為積極，平均每天發文或轉推超過20則，在2017年期間平均每天推文或轉推僅有5則。推文數量增加，理論上意味著川普推文更有機會震撼市場，但實際上真正對市場造成影響的推文則只有某部分。

對市場帶來最嚴重衝擊的川普推文，絕大多數是與貿易或聯準會有關，摩根大通銀行表示，這些推文經常含蓋的重點字包括「中國」、「十億」以及「很棒」。

以發文時間分析，川普推文常常在東岸的午餐時間對市場造成影響，導致很多人因此消化不良。今年8月1日，川普在美東時間中午1時26分發表推文，宣布要擴大對中國進口商品課徵關稅。這則推文果然引發市場譁然，市場人士非常擔心美中貿易大戰可能拖累美國經濟，讓經濟陷入衰退。從債券、股票到黃金價格，川普推文宣示之後，頓時通通都出現U字形急轉彎。

如果投資人對經濟疲軟或通貨膨脹產生憂慮，債券殖利率通常應聲下跌。在川普8月1日推文宣布之後，10年美債收益率已經從1.94%降至1.61%。