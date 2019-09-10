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進軍東南亞 阿里巴巴吃癟

2019-09-10 14:09聯合晚報 編譯季晶晶／綜合報導

阿里巴巴拓展海外市場，8月30日在雪梨舉辦博覽會。 新華社
阿里巴巴拓展海外市場，8月30日在雪梨舉辦博覽會。 新華社
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全球最大電商市場──中國大陸，一直是阿里巴巴穩坐龍頭，許多人預期阿里巴巴應能攻下其他市場，卻發現該集團和其他大陸科技巨擘一樣，很難將國內懮勢轉化到國際市場。

華爾街日報引述知情人士報導，去年，阿里巴巴的越南部門擬定計畫要盛大促銷衛生紙。在中國，這是很受歡迎的線上商品，購買量通常很大，所以越南員工買進價值數十萬美元衛生紙後上網低價促銷，但他們顯然沒掌握住越南網購用戶的喜好。

阿里巴巴的網購業務大於全球任何電商，他們雖將全球化訂為優先目標，但在對新加坡和印度等地投資超過50億美元之後，仍苦苦掙扎未能如意。上年度，阿里巴巴的國際零售僅帶進5%的營收或29億美元（該集團上年度營收有66%來自中國零售業務）。

阿里巴巴海外實戰經驗反映出，它在全球與亞馬遜、谷歌以及其他西方對手競爭時，面臨的諸多障礙。

在東南亞與陸企合作的新加坡創業家和投資者詹姆斯・陳說，中國管理高層常以為，攻略較小市場易如反掌，強勢作為後，才發現事實並非如此。

阿里巴巴2016年以10億美元買下東南亞最大電商Lazada，但三年半後，Lazada龍頭寶座也拱手讓給Shopee。

2018年底，Lazada在阿里巴巴入主前的高階主管已幾乎全部去職，其中有許多被阿里巴巴的選派自杭州的主管取代，他們永遠用天貓和淘寶的經驗來領導海外業務。

電商越南網購淘寶
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