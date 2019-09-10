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金融巨鱷索羅斯：川普可能為了爭取連任出賣美國

2019-09-10 11:45經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

開放社會基金會（ Open Society Foundations）創辦人、金融巨鱷索羅斯（George Soros）表示，在人工智慧和機器學習領域，中國是「危險的對手」。然而，美國總統川普卻可能為了與中國達成協議，在華為議題出賣美國。

索羅斯在華爾街日報撰文表示，川普政府迄今最傑出，也可能是唯一的外交成就，是持續推動對中國的強硬政策。他認為，美國當局以國安因素為由，把華為列入「實體清單」，也就是貿易黑名單，禁止美國企業和華為往來，是正確的決定。

華為在5G市場的競爭，仍仰賴約30家美國公司供應關鍵零組件。只要華為仍被擺在黑名單裡，便缺乏關鍵的技術，競爭力也將嚴重弱化。索羅斯指出，未來幾年將是決定美中在5G領先地位的關鍵時期，目前狀況對美國極為有利，但川普可能轉變對中國的政策，把優勢拱手讓給北京

今年7月，共和黨眾議員蓋勒（Mike Gallagher）提出國防授權法（National Defense Authorization Act ）的修正案，可禁止川普在未經國會同意的情況下逕行把華為移出貿易黑名單。參議員羅姆尼（Mitt Romney）也提出類似的修正案。

索羅斯認為，川普可能想擺脫這個束縛。隨著2020年總統大選接近，川普希望安排與中國國家主席習近平會面，與他達成貿易協議。因此，川普希望把華為當成協商的籌碼之一。這不是川普第一次對中國拙劣的讓步，去年中興通訊因違反美國的制裁禁令，遭美國封殺，但後來川普卻解除了中興通訊的禁令。一旦川普把華為移出實體清單，華為將能進一步鞏固他們在5G市場的領先地位。

川普有意對華為鬆手的理由並不容易準確掌握，但他顯然亟欲和習近平達成協議，藉以提振美國股市和經濟，增加自己連任的勝算。索羅斯說，這表示川普將個人的選舉利益擺在美國國家利益之前。

索羅斯表示，國會必須避免這種狀況發生。美國國防部、國家安全委員會都已指出華為的巨大威脅，若共和黨允許川普放過華為，就等於放棄了最基本的民主責任。

索羅斯表示，身為開放社會基金會創辦人，他對於戰勝習近平領導的中國更有興趣，大於美國國家利益。他重申今年初在達沃斯（Davos）世界經濟論壇時的談話，北京當局正在建構的「社會信用體系」，如果持續擴張，將敲響中國和全球開放社會的喪鐘。其他的獨裁者將爭相仿效，並在政治和金融證加倚賴中國，也將擴大北京在全球的政治管控體系。

金融巨鱷索羅斯認為，川普可能為了增加選戰的勝算出賣美國。 路透
金融巨鱷索羅斯認為，川普可能為了增加選戰的勝算出賣美國。 路透
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川普索羅斯北京

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