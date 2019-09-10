進軍東南亞 阿里巴巴吃癟

2019-09-10 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



全球最大電商市場──中國大陸──一直是阿里巴巴穩坐龍頭，許多人預期阿里巴巴應能攻下其他市場，卻發現該集團和其他大陸科技巨擘一樣，很難將國內懮勢轉化到國際市場。

華爾街日報引述知情人士報導，去年，阿里巴巴的越南部門擬定計畫要盛大促銷衛生紙。在中國，這是很受歡迎的線上商品，購買量通常很大，所以越南員工買進價值數十萬美元衛生紙後上網低價促銷，但他們顯然沒掌握住越南網購用戶的喜好，銷售業績遠不如原訂目標。

阿里巴巴的網購業務大於全球任何電商，他們雖將全球化訂為優先目標，但在對新加坡和印度等地投資超過50億美元之後，仍苦苦掙扎未能如意。上年度，阿里巴巴的國際零售僅帶進5%的營收或29億美元（該集團上年度營收有66%來自中國零售業務）。

部分地區展現前景，例如國際網購平台全球速賣通（AliExpress）在俄羅斯和巴西的表現，兩地都是很大的市場，且有對價格敏感的顧客；但押注更大的地區，例如東南亞，在燒錢的同時，成長率和市占規模卻都落後競爭者。

阿里巴巴海外實戰經驗反映出，它在全球與亞馬遜、谷歌以及其他西方對手競爭時，面臨的諸多障礙。許多中國科技業者因有願意接受長工時的員工，得以在國內蓬勃發展。當局政策限制外國競爭也有助這些企業崛起，但在海外沒有這種優勢。

在東南亞地區與陸企合作的新加坡創業家和投資者詹姆斯・陳說，中國管理高層常以為，攻略較小市場易如反掌，強勢作為後，才發現事實並非如此。

阿里巴巴2016年以10億美元買下東南亞最大電商Lazada，但三年半後，Lazada在關鍵市場的市占下滑，龍頭寶座也拱手讓給Shopee。

2018年底，Lazada在阿里巴巴入主前的高階主管已幾乎全部去職，其中有許多被阿里巴巴的選派自杭州的主管取代，他們永遠用天貓和淘寶的經驗來領導海外業務。

知情人士說，阿里巴巴的工作狂文化和由上而下的管理風格，在中國行得通，但在其他市場收效欠佳。

但阿里巴巴目前仍偏重大陸市場，並不急於贏取所有國際市場，他們正為2036年全球獲20億顧客鋪墊基礎。分析師說，口袋深、技術優、有拼命工作的文化，阿里巴巴可能還是能贏得許多海外市場。