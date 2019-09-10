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沙烏地減產承諾推升油價 風險資產偏好改善打壓金價

2019-09-10 08:17經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周一上漲約2%，主因沙烏地阿拉伯新任能源部長表示將維持限制產量以支撐油價的政策。金價一度跌破1,500美元，因美債殖利率攀升，抵銷降息預期對金價的支撐。

布蘭特原油期貨上漲1.05美元或1.7%，結算價報每桶62.59美元。西德州原油期貨上漲1.33美元或2.4%，結算價報每桶57.85美元。

沙烏地阿拉伯新任能源部長阿布都阿濟茲．賓．沙爾曼（Abdulaziz bin Salman）親王表示，將維持限制原油產量以支撐油價的政策，符合外界的預期。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「沙烏地阿拉伯更換能源部長，這強烈暗示在市場平衡狀況更好之前，他們將繼續減產。」

阿布都阿濟茲表示，沙國政策的主軸不會改變，將維持遵守每日減產120萬桶的協議。他並表示，石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等非OPEC成員國之間的OPEC+聯盟，將長期存在。 OPEC+的部長級聯合監督委員會，預定本周四在阿布達比舉行會議。

金價周一跌至逾兩周低點，一度跌破關鍵的1,500美元支撐位，主因市場風險偏好改善，且美國公債殖利率上揚，蓋過降息預期對金價的支撐。

黃金現貨下跌0.2%，至每英兩1,503.56美元，一度觸及每英兩1,497.30美元，為8月23日以來最低水準。美國黃金期貨下跌0.3%，結算價報每英兩1,511.10美元。

道明證券駐多倫多大宗商品策略主管Bart Melek表示：「美債殖利率溫和上升，加上風險偏好改善，打壓金價。也有一些獲利了結。」

中國宣布降準，美國聯準會（Fed）主席鮑爾稱Fed將繼續採取適當行動以維持經濟擴張。市場預期Fed將在9月利率決策降息，也預期歐洲央行（ECB）本周將降息、重啟量化寬鬆（QE）。分析師表示，降息將繼續支撐金價。

金價OPEC沙烏地阿拉伯

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