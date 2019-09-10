避險貨幣跌 英國硬脫歐風險下降 商品貨幣續升

2019-09-10 07:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元、 日圓和瑞郎周一在清淡交投中下跌，英國無協議脫歐風險下降，推動英鎊走強。歐元也升值，德國可能會增加財政支出。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌 0.1%至98.281，連跌四日。瑞郎在G-10貨幣中表現最差，下跌0.4%； 日圓下跌0.3%；美國10年期公債殖利率上漲7.7個基點至1.64%，上週觸及1.43%的三年低點。

避險貨幣下跌，美國財長米努勤說美中貿易談判已取得「很多進展」，並且上周五，中國央行宣布全面降準 ，聯準會（Fed）主席鮑爾稱將繼續採取適當措施維持擴張，並且不認為會發生經濟衰退。

美元兌日圓上漲0.3%，接近盤中高點107.27，跟隨美國公債殖利率走高。

英鎊兌美元升值0.5%至1.2342左右；英國議員投票通過一項動議，迫使首相強森公布無協議脫歐準備情況。國會也再次否決約翰遜的提前大選動議。

澳幣和紐西蘭元連續五天上漲，加幣兩連漲。美元兌加幣跌0.1%，至1.3163左右；澳幣兌美元上漲0.3%至0.6863左右，一度升至五周高點0.6876；紐西蘭元兌美元上漲0.1%，至0.6425左右。