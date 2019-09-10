台股ADR漲跌互現 台積電聯電隨台股費半上漲

2019-09-10 07:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周一漲跌互現，台積電漲0.3%。台積電ADR高出台北股價的溢價為3.1%。

美國股市周一漲跌互見，科技股和醫療保健股下跌，抵銷市場對全球央行刺激措施的預期，投資人正密切關注有關利率和貿易的消息。

道瓊工業指數收漲38.05點或0.14%，至26,835.51點，標普5000指數下跌0.28點或0.01%，報2,978.43點；那斯達克指數下跌15.64點或0.19%，至8,087.44點。

費城半導體指數漲0.5%。

台灣加權股價指數昨天漲20.50點，收10,801.14點。台積電漲0.6%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 70.25 -0.44 72.00 -0.72

友達 AUO 8.01 -1.15 8.10 -1.16

中華電 CHT 109.03 +0.20 110.50 -1.33

台積電 TSM 273.20 +0.32 265.00 3.10

聯電 UMC 13.40 +0.47 13.60 -1.50

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博