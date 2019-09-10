美股漲跌互見 投資人關注利率和貿易最新進展

2019-09-10 06:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國股市周一漲跌互見，科技股和醫療保健股下跌，抵銷市場對全球央行刺激措施的預期，投資人正密切關注有關利率和貿易的消息。

道瓊工業指數收漲38.05點或0.14%，至26,835.51點，標普5000指數下跌0.28點或0.01%，報2,978.43點；那斯達克指數下跌15.64點或0.19%，至8,087.44點。

美股上周漲勢來自市場對美中貿易的疑慮緩解。周一稍早，美國財政部長米努勤表示，在川普政府尋求重啟與中國的貿易談判之際，他不認為經濟將陷入衰退。

標普500金融類股收漲1.5%，銀行股收漲3.2%。美國公債殖利率走高，因市場押注美國聯準會（Fed）將在9月決策會議降息。Fed主席鮑爾在最近的談話中表示，對降息以維持經濟擴張持開放態度。 他的說法，進一步鞏固投資人的降息預期。

另外，歐洲央行（ECB）本周四將舉行貨幣政策會議，市場普遍預計ECB將推出新的刺激措施。

芝加哥Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示：「投資人正在等待更多有關利率或貿易的消息，但要讓美股大幅走高，需要貿易方面的利多。」

醫療保健股周一領跌，分析師向投資人示警，美國國會結束8月休會期後的未來幾周內，關於藥品定價的消息可能令醫藥股受衝擊。

大型科技股也走低，策略師表示，上周科技股大幅上漲後，投資人似乎從買盤中撤出，微軟股價下跌，拖累標普500指數和那斯達克指數。標普500科技股指數收跌0.7%。

健保股中，生技大廠AMGEN安進股價挫跌2.6%，因分析師對該公司的肺癌藥物數據提出質疑；標普500健保股指數下跌0.9%。

AT&T股價上漲1.5%，該公司股東Elliott Management披露，持有AT&T價值32億美元的股權，並推動AT&T進行改革。